In Litauen gilt neu eine Mundschutzpflicht, um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen. Alle Bürger des baltischen EU-Landes müssen in der Öffentlichkeit von nun an Mund und Nase bedecken. Selbstgenähte Masken oder ein Schutz mit einem Schal oder einem Tuch werden dabei ebenfalls akzeptiert. Bei Verstössen droht ein Bussgeld zwischen 500 und 1500 Euro für Privatpersonen und zwischen 1500 und 6000 Euro für Unternehmen.

Im Jemen herrscht seit mehr als fünf Jahren ein Bürgerkrieg. Wegen der grossen humanitären Not in dem ohnehin bettelarmen Land befürchten Hilfsorganisationen viele Opfer, sollte sich die Lungenkrankheit Covid-19 dort ausbreiten. Nach UNO-Angaben brauchen im Jemen 24 Millionen Menschen – rund 80 Prozent der Bevölkerung – Hilfe. Die UNO spricht von der schlimmsten humanitären Krise der Neuzeit.

«Die Menschen respektieren offenbar den Aufruf der Behörden, nicht in das von der Corona-Pandemie besonders betroffene Tessin zu fahren», sagte eine Sprecherin von Viasuisse auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Bereits am Donnerstag habe es am Gotthard keine Staus gegeben.

Der Osterverkehr in Richtung Süden hält sich in Grenzen. Am Freitagmorgen war vor dem Gotthard-Nordportal laut Viasuisse kein Stau zu verzeichnen.

Im deutschen Kreis Heinsberg geht der Virologe Hendrik Streeck derselben Frage nach. Gestern Donnerstag konnte er erste Zwischenergebnisse präsentieren und kam zu einem ähnlichen Schluss: Dem zufolge haben sich rund 14 Prozent der Bewohner mit dem Virus infiziert und seien nun immun. Anhand der bereits verfügbaren Tests war dieser Wert in Heinsberg bisher nur auf fünf Prozent geschätzt worden. Bei den rund 500 überprüften Einwohnern waren folglich etwa drei Mal mehr infiziert als angenommen – genau wie in Österreich.

«Der Berg ist höher als gedacht und wir sind definitiv noch nicht auf der sicheren Seite», sagte Forschungsminister Heinz Fassmann. Die hochgerechnete Infektionsrate weise auf einen noch niedrigen Immunisierungsstatus in der Bevölkerung hin. Wenn es nicht gelinge, Neuinfektionen zu verhindern, drohe schnell wieder ein exponentielles Wachstum bei der Zahl der Fälle, so der Minister.

Die Formel E hat ihren Rennbetrieb Mitte März für zwei Monate ausgesetzt. Fünf ePrix wurden bereits abgesagt. Im Optimalfall erfolgt der Neustart am 21. Juni in Berlin, wo auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof gefahren wird. Das für den 26. Juli geplante Saisonende wird hinausgeschoben.

Die Massnahmen in der Schweiz seien wirksam, schreibt der Epidemiologe Christian Althaus. Er hatte eine Studie der Universität Bern auf Twitter veröffentlicht. Die Reproduktionszahl habe sich auf 0.59 reduziert, demnach steckt eine infizierte Person weniger als eine Person an. Mitte März hatte der Wert noch 2.79 betragen.

Die Rückholaktion des eidgenössischen Aussendepartements neigt sich damit dem Ende zu. In den nächsten Tagen sind nur noch wenige Flüge geplant – etwa aus Guatemala, Peru und Kongo. Allerdings geht die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern laut EDA danach weiter – insbesondere für Menschen, die in Afrika blockiert sind. Dort befinden sich in bestimmten Ländern zu wenige Schweizerinnen und Schweizer, um eigene Flüge zu organisieren.

Die grösste Rückholaktion für Schweizer Reisende aus dem Ausland geht weiter: Am frühen Morgen ist in Zürich eine Maschine der Swiss aus Indien gelandet. An Bord befanden sich rund 200 Schweizerinnen und Schweizer sowie Angehörige weiterer Staaten.

7:47

Millionen von Masken für Uber-Fahrer

Uber will in der Corona-Krise dutzende Millionen Atemschutzmasken an seine Fahrer rund um den Globus liefern. Eine erste Lieferung von Masken ist bereits an Fahrer in der besonders hart von der Pandemie getroffenen US-Ostküstenmetropole New York verschickt worden.

Das Unternehmen bestellte dutzende Millionen weitere Masken, die in den kommenden Wochen an Fahrer «in anderen Städten und Regionen rund um die Welt» geliefert werden sollen, wie Uber-Sicherheitschef Gus Fuldner erklärte. Die US-Gesundheitsbehörden hatten zuvor empfohlen, dass die Bürger in der Öffentlichkeit ihre Gesichter bedecken sollen.

Die Nutzung von Uber hat durch die weltweit geltenden Ausgangsbeschränkungen massiv abgenommen. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Unternehmen damit begonnen, Desinfektionsmittel an seine Fahrer zur Reinigung der Autos zu verschicken.