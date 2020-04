Der Ticker startet um 7:00 Uhr

12:34 254 Fälle mehr als am Vortag In der Schweiz hat die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages erneut nur um 254 zugenommen. Insgesamt gab es damit am Dienstag 25'834 bestätigte Fälle. Bereits auf Montag waren die Zahlen nur um 280 bestätigte Infektionen gestiegen, auf Sonntag um 400. Doch die Fallzahlen seien am Wochenende jeweils tiefer, relativierte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag. Grundsätzlich unterlägen die Angaben einer wöchentlichen Schwankung. Legende: Nach wie vor weise die Schweiz eine der höchsten sogenannten Inzidenzen in Europa auf. Am Dienstag waren hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 301 Personen von Covid-19 betroffen. Bisher wurden in der Schweiz insgesamt 199'000 Corona-Tests durchgeführt, 15 Prozent davon verliefen positiv. Keystone

12:29 Pensionskassen spüren die Corona-Krise Die Schweizer Pensionskassen haben auch im März unter der Corona-Krise gelitten. Nachdem bereits der Februar eine negative Performance ausgewiesen hatte, fiel der März noch deutlich schlechter aus. Gemäss den Berechnungen der UBS lag die Performance auf den von Pensionskassen gehaltenen Finanzanlagen nach Abzug von Gebühren im März bei durchschnittlich -5.6 Prozent. Im Februar war die Performance mit -2.31 Prozent bereits vermögensverzehrend, im Januar war sie noch leicht positiv. Seit Jahresbeginn ergibt sich damit eine Gesamtbilanz von -7.50 Prozent.

12:15 Verlängerung der Massnahmen in Frankreich mehrheitlich begrüsst Frankreich hat seine strengen Ausgangsbeschränkungen um rund einen Monat verlängert. «Der 11. Mai wird der Beginn einer neuen Etappe sein», sagte Präsident Emmanuel Macron am Montagabend in einer TV-Ansprache. Die Massnahmen werden in den Medien tendenziell begrüsst, meint SRF-Frankreich-Korrespondent Daniel Voll. Dies vor allem, weil Macron ein Datum für den voraussichtlichen Ausstieg genannt habe. Das gebe eine Perspektive. Positiv würden auch die meisten Reaktionen aus der Politik oder den Unternehmerverbänden ausfallen. «Von dieser Seite wird begrüsst, dass die Unterstützung für die Wirtschaft verlängert wird: Das Programm zur Finanzierung der Kurzarbeit, dass die Unternehmer vollständig entschädigt werden oder etwa, dass der Staat weiterhin auf Gebühren- und Lohnnebenkosten verzichten will», so Voll. Audio Daniel Voll über die Verlängerung der Massnahmen 04:08 min, aus SRF 4 News aktuell vom 14.04.2020. abspielen. Laufzeit 04:08 Minuten.

12:00 Teils lange Schlangen vor Geschäften in Österreich Nach vierwöchiger Schliessung wegen der Corona-Krise haben in Österreich seit Dienstag wieder zahlreiche Geschäfte geöffnet. Vereinzelt bildeten sich bei einigen Baumärkten schon vor Öffnung der Geschäfte lange Schlangen. Durch die Pflicht, einen Einkaufswagen zu nutzen, wurde die Zahl der Kunden begrenzt. Zu den Vorschriften zählt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Abstandhalten. Dies gilt auch für jeden, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Legende: Mit der stufenweise Lockerung der Anti-Corona-Massnahmen wagt Österreich als eines der ersten Länder in Europa einen Schritt in Richtung Normalität. Davon profitieren können fast 80 Prozent aller Einzelhändler. Keystone

11:44 Achter Rückholflug aus Lateinamerika gelandet 110 Schweizer sind am Dienstagmorgen mit einem Rückholflug aus Lima (Peru) in Zürich gelandet. Ausser ihnen waren 120 Angehörige weiterer Staaten an Bord. Der Flug war im Zug der Rückholaktion der achte aus Lateinamerika. Anfang vergangener Woche hatte Hans-Peter Lenz, der Chef des Krisenmanagementzentrums (KMZ), das im EDA die Rückholflüge koordiniert, das baldige Ende der Rückholaktion angekündigt. Er forderte blockierte Reisende auf, die verbleibenden vom Bund organisierten Flüge jetzt wirklich in Anspruch zu nehmen. Legende: Mit über dreissig Flügen ist die aktuelle die grösste Rückholaktion der Geschichte. Keystone

11:24 Russland meldet Rekordanstieg an Neuinfektionen In Russland steigt die Zahl der Neuerkrankungen so stark wie nie. In den vergangenen 24 Stunden habe es 2774 neue Fälle gegeben, teilt das Krisenzentrum mit. Am Vortag waren es 2558 gewesen. Damit gibt es den Angaben zufolge nun insgesamt 21’102 positiv getestete Personen. Die Zahl der Menschen, die an den Folgen des Virus gestorben seien, habe sich um 22 auf 170 erhöht.

10:57 Ausserordentliche Session kostet 1.5 Millionen Franken Ab dem 4. Mai treffen sich National- und Ständeräte zur ausserordentlichen Session auf dem Berner Messegelände Bernexpo. Der logistische Aufwand dafür ist gewaltig: Neben dem notwendigen Mobiliar müssen Anlagen für Videoübertragung und elektronische Abstimmungen installiert und Räume für Fraktionssitzungen sowie ein geeignetes Sicherheitsdispositiv bereitgestellt werden. Entsprechend hoch sind die Kosten für die einwöchige Session, die ausschliesslich der Bewältigung der Coronavirus-Krise gewidmet ist. Allein die Miete für die Räumlichkeiten beläuft sich auf rund eine Million Franken, wie die Parlamentsdienste bekanntgaben. Hinzu kommen Kosten für Infrastruktur und Betrieb, die noch einmal mit geschätzten 500'000 Franken zu Buche schlagen. Die gesamten Kosten für die ausserordentliche Session könnten sich damit auf rund 1.5 Millionen Franken belaufen. Legende: In den Hallen auf dem Bernexpo-Gelände werden die National- und Ständeräte vom 4. bis voraussichtlich zum 8. Mai Platz nehmen. Keystone

10:21 Baustelle in Herisau geschlossen Das Arbeitsinspektorat von Appenzell Ausserrhoden hat in Herisau die Schliessung einer Baustelle verfügt. Bei einer Besichtigung waren grobe Verstösse gegen die Corona-Vorschriften festgestellt worden. Um die Vorgaben des Bundes auch auf den Baustellen durchzusetzen, habe das kantonale Arbeitsinspektorat gemeinsam mit der Suva Kontrollen vor Ort durchgeführt, teilte das Ausserrhoder Amt für Wirtschaft und Arbeit mit. Üblicherweise seien Verwarnungen ausgesprochen und Hinweise zur Verbesserung abgegeben worden. Diese würden in der Regel befolgt. Auf einer Baustelle in Herisau seien die Vorgaben aber nicht umgesetzt worden. Aufgrund der groben Verstösse habe das Arbeitsinspektorat am Gründonnerstag die Schliessung der Baustelle verfügt. Bevor dort wieder gearbeitet werden darf, müssen die Mängel behoben sein.

9:33 Polen peilt Lockerungen für nächste Woche an Polen will die Beschränkungen für die heimische Wirtschaft ab Sonntag schrittweise wieder lockern. «Vom 19. April an werden wir langsam damit beginnen, die Wirtschaft wieder hochzufahren», sagt Gesundheitsminister Lukasz Szumowski dem Radiosender RMF FM. Regierungssprecher Piotr Müller erklärt, zunächst würden wahrscheinlich die Einschränkungen für Geschäfte gelockert. Entscheidungen würden heute Dienstag oder am Mittwoch getroffen.

9:16 Freude in schwierigen Zeiten Singende Polizisten in Panama-Stadt, eine Strassenpredigt im umgebauten Auto in Lissabon, Partymusik aus Balkons in Buenos Aires, Andrea Bocelli vor dem Mailänder Dom – rund um den Globus wünschten viele: «Bon Courage»! 01:53 Video Corona-Krise: Ostern mal anders Aus Tagesschau vom 13.04.2020. abspielen

8:27 Indien: Grösste Ausgangssperre der Welt bis zum 3. Mai verlängert Indien hat seine strikte Ausgangssperre bis zum 3. Mai verlängert. Bis Anfang kommender Woche werde zudem bei jedem Distrikt überprüft, ob er sich an die strikten Regeln halte, sagte Indiens Premierminister Narendra Modi bei einer Fernsehansprache. Anschliessend könnte es gegebenenfalls in Nicht-Covid-19-Hotspots einige Lockerungen geben. Zurzeit darf man raus, um Lebensmittel und Medikamente zu kaufen und bei Notfällen. Modi sagte, sein Land habe wegen des schnellen Handelns die Ausbreitung des Virus besser eingeschränkt als andere Nationen. Im zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt mit seinen 1.3 Milliarden Einwohnern gibt es inzwischen mehr als 10’000 bestätigte Covid-19-Fälle, mehr als 300 Infizierte starben. Die Zahlen könnten aber zu niedrig sein, weil das Land vergleichsweise wenig testet. Die Ausgangssperre gilt seit drei Wochen. Legende: Eine Frau in Kalkutta schaut sich die TV-Ansprache von Premierminister Narendra Modi an. Keystone

8:06 Chinas Exporte sinken weniger stark als befürchtet Chinas Aussenhandel ist von der Corona-Krise im März deutlich schwächer als befürchtet getroffen worden. Die Ausfuhren seien im März in US-Dollar gerechnet im Vergleich zum Vorjahr um 6.6 Prozent gesunken, teilte die chinesische Zollverwaltung mit. Analysten hatten im Mittel einen deutlich stärkeren Einbruch um 13.9 Prozent erwartet. Das Minus war zudem nicht mehr so gross wie noch im Januar und Februar, als die Ausfuhren in Dollar gerechnet um 17.2 Prozent eingebrochen waren. Die beiden Monate werden wegen des chinesischen Neujahrsfests als ein gemeinsamer Zeitraum gerechnet.

7:39 Gemüse zweiter Klasse erobert die Läden Egal ob Rüebli, Kohl, Äpfel oder Kartoffeln. Weil die Abnehmer in der Gastronomie fehlen, liefern Gemüse- und Obstproduzenten in der Schweiz immer mehr Ware mit optischen Macken an den Detailhandel. Und diese findet bei den Kunden Anklang: So vermuten die Obstbauern, dass unter anderem Äpfel zweiter Klasse vermehrt zum Kochen und Backen in den heimischen Stuben verwendet werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Folge der Corona-Massnahmen Mehr Gemüse zweiter Klasse in den Läden 14.04.2020 Mit Audio

6:45 Türkei lässt zehntausende Häftlinge frei Die Türkei lässt wegen der Corona-Pandemie rund 90'000 Häftlinge vorübergehend frei. Ein Teil soll ganz entlassen werden, ein anderer bekomme Hafturlaub. Das Parlament in Ankara hat dazu in der Nacht ein Gesetz verabschiedet. Es gilt laut türkischen Medien für Gefangene über 65 Jahren, für Kranke und für Frauen mit kleinen Kindern. Sie sollen bis mindestens Ende Mai unter Hausarrest gestellt werden. Sexualverbrecher, Mörder, Drogendealer und welche, die beispielsweise wegen Terrorverbrechen sitzen, seien davon ausgeschlossen. Menschenrechtsorganisationen hatten vor allem den letzten Punkt kritisiert, denn unter diesen fallen auch politische Häftlinge wie Oppositionspolitiker, Journalisten und Wissenschaftler.

6:38 Swiss Re rechnet mit Impfstoff im Frühjahr 2021 Der Rückversicherer Swiss Re geht davon aus, dass ein Impfstoff gegen Corona erst im Frühjahr 2021 vorhanden sein wird. Dies sagte Verwaltungsratspräsident Walter Kielholz den «Zeitungen der CH-Media». Die Welt werde erst zum Normalzustand zurückkehren, wenn es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gebe, betonte der 69-jährige Manager. «Vorher gibt es wohl wirksame Medikamente, welche die Symptome bekämpfen. Aber der entscheidende Punkt ist der Impfstoff, den man zuerst bei Risikogruppen und dann beim medizinischen Personal und schliesslich bei möglichst allen Menschen einsetzen wird», so Kielholz.

4:47 Trump reklamiert «allumfassende Macht», Cuomo widerspricht Im Streit über eine Lockerung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens in den USA hat Präsident Donald Trump die Entscheidungshoheit für sich reklamiert. Er habe bei der Frage der Wiederöffnung Amerikas infolge der Coronavirus-Epidemie die «allumfassende Macht», sagte Trump am Montagabend im Weissen Haus. Er reagierte damit auf Äusserungen von Gouverneuren mehrerer US-Bundesstaaten an Ost- und Westküste, die sich bei der Aufhebung der von ihnen verhängten Beschränkungen untereinander abstimmen wollen. Der Gouverneur des besonders betroffenen Bundesstaats New York, der Demokrat Andrew Cuomo, widersprach Trump entschieden. «Der Präsident hat keine allumfassende Macht. Wir haben eine Verfassung, wir haben keinen König», sagte Cuomo dem Nachrichtensender CNN. Auch eine landesweite Krise setze die Verfassung nicht ausser Kraft, sagte er. Legende: Donald Trump: «Wenn jemand Präsident der Vereinigten Staaten ist, hat er allumfassende Macht.» Keystone

4:37 Medienbericht: China testet zwei neue Impfstoffe an Menschen China lässt einem Medienbericht zufolge zwei experimentelle Impfstoffe zur Bekämpfung des neuen Coronavirus für Humantests zu. Die Impfstoffe würden von einer in Peking ansässigen Einheit der Sinovac Biotech und dem Institute of Biological Products, einer Tochtergesellschaft der staatlichen China National Pharmaceutical Group in Wuhan entwickelt, berichtet die Nachrichtenagentur Xinhua. Im März hatte China bereits grünes Licht für eine klinische Studie eines vielversprechenden Impfstoff-Kandidaten gegeben, der von der chinesischen Akademie für Militärmedizin und dem Biotechunternehmen CanSino Bio entwickelt wurde. Auch der US-Arzneimittelentwickler Moderna hatte im März erklärt, er habe mit den Humantests für einen Impfstoff begonnen.

4:09 Österreich lockert heute Corona-Massnahmen Während Frankreich die Corona-Massnahmen bis zum 11. Mai verlängert, beginnt Österreich heute als eines der ersten Länder mit einer schrittweisen Lockerung. So dürfen kleine Geschäfte mit weniger als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie Bau- und Gartenmärkte unter Auflagen wieder öffnen. Die Zahl der Personen in den Ladenlokalen bleibt beschränkt, und sie müssen einen Mundschutz tragen. Ab heute gilt zudem eine Maskenpflicht auch im öffentlichen Verkehr. Der Plan zur schrittweisen Lockerung von Kanzler Sebastian Kurz sieht weiter vor, dass ab Anfang Mai die grösseren Geschäfte und Coiffeure wieder öffnen können. Bis dahin gelten weiterhin auch Ausgangsbeschränkungen.