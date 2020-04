Der Ticker startet um 5:00 Uhr

18:32 Frankreich stockt Notplan auf 100 Milliarden Euro auf Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise stockt Frankreich sein Massnahmenpaket auf rund 100 Milliarden Euro auf. Bisher waren 45 Milliarden Euro geplant, unter anderem für die Finanzierung von Kurzarbeit, wie Budgetminister Gérald Darmanin am Donnerstag mitteilte. Darmanin und Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire sagten der Wirtschaftszeitung «Les Echos», dass sie mit einer schweren Rezession rechnen. Die Minister machten sich die frühere Schätzung der Nationalbank zu eigen, wonach die Wirtschaftsleistung des hoch verschuldeten Landes wegen der Covid-19-Pandemie im laufenden Jahr um rund sechs Prozent schrumpfen dürfte.

18:12 Euro-Hilfe: «Wir sind sehr nahe dran an einer Einigung» Eurogruppen-Chef Mario Centeno hat die EU-Finanzminister zum Kompromiss bei den geplanten Milliardenhilfen für Staaten, Firmen und Arbeitnehmer in der Corona-Krise aufgerufen. «Wir sind sehr nah dran an einer Einigung», sagte Centeno am Donnerstagabend kurz vor einer neuen Verhandlungsrunde der Minister. «Ich vertraue darauf - ich vertraue immer noch darauf, dass diesmal alle dieser Aufgabe gerecht werden.» Gefordert sei der Wille zum Kompromiss, auf dem die Europäische Union gründe, sagte Centeno in einem auf Twitter veröffentlichten Video. In der Pandemie seien alle Staaten in derselben Situation. «Es gibt keine Passagiere erster Klasse, wir schwimmen oder wir sinken gemeinsam.» Die Finanzminister der 19 Eurostaaten und die übrigen EU-Finanzminister wollten am Abend erneut über das Rettungspaket beraten, das einen Umfang von etwa 500 Milliarden Euro hat. Die Minister hatten bereits die Nacht vom Dienstag auf Mittwoch 16 Stunden verhandelt, ohne eine Lösung zu finden.

18:02 Fast 800 Menschen sterben in New York an einem Tag Laut Gouverneur Andrew Cuomo sind in der US-Metropole innert 24 Stunden 799 Personen gestorben, die höchste Zahl bisher. Im Vergleich dazu waren einen Tag vorher 779 an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Trotz weiterhin steigender Totenzahlen in New York scheint der US-Bundesstaat die Corona-Krise zunächst in den Griff zu bekommen. Die Zahl derjenigen, die im Krankenhaus lagen, stieg am Donnerstag im Vergleich zum Vortag nur noch um 200, wie Gouverneur Andrew Cuomo mitteilte. In den Notaufnahmen ist eine Entspannung noch nicht spürbar.

17:52 Kirchen müssen an Ostern innovativ sein In normalen Zeiten sind die Kirchen an Osterwochenenden so voll wie sonst nur zu Weihnachten. Dieses Jahr werden sie leer sein. Wegen der Corona-Massnahmen bleiben jegliche Gottesdienste aus, die Kirchen müssen nach anderen Wegen suchen, um ihre Gemeinden zu erreichen. In der Region Basel entwickeln Pfarrer, Imame und Rabbiner neue Ideen, damit die Gläubigen trotz Versammlungsverbot nicht einsam sind. Und auch in der Zentralschweiz sind die Geistlichen innovativ – Eine Pfarrerin wird ihre Oster-Predigt über die Videotelefonie-Plattform «Zoom» halten.

17:36 Ungarn verlängert Ausgangsbeschränkungen auf unbestimmte Zeit Die Regierung werde die Aufrechterhaltung der Beschränkungen wöchentlich überprüfen, erklärte Ministerpräsident Viktor Orban am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite. Ohne die Verlängerung hätten die Bestimmungen nur bis zum Samstag gegolten. Demnach dürfen die Menschen ihre Wohnungen nur verlassen, wenn sie einen triftigen Grund haben, etwa Einkäufe oder das Versorgen von Angehörigen. Besuche von Verwandten und Freunden zählen nicht dazu. Spaziergänge und Sport im Freien sind erlaubt, sofern die Menschen untereinander einen Sicherheitsabstand von anderthalb Metern einhalten.

17:31 Deza unterstützt weltweiten Kampf gegen Corona-Krise Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) beteiligt sich finanziell und mit Hilfsgütern bei der Bewältigung der weltweiten Covid-19-Krise. Dazu passt sie bestehende Programme im Umfang von 56 Millionen Franken an, wie das EDA am Donnerstag mitteilte. Das Aussendepartement EDA hat am Mittwoch erstmals Hilfsgüter nach Italien geschickt. 10'000 Schutzanzüge im Wert von 100'000 Franken wurden am Donnerstag in Rom dem italienischen Zivilschutz übergeben. Hilfsgüter wurden zuvor nach China, Nepal und Serbien geliefert. Weitere Hilfsleistungen seien in Umsetzung (Griechenland) oder geplant (zweite Lieferung für Italien). Alle Lieferungen würden mit den Bundesämtern für Gesundheit (BAG) und für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) und dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) geprüft, um die Vereinbarkeit mit den Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Krise und mit der Verfügbarkeit der Güter in der Schweiz sicherzustellen.

17:10 Fünf weitere Todesfälle im Kanton Zürich Im Kanton Zürich sind bis am Donnerstagnachmittag fünf weitere Patienten an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Damit starben bisher 62 Personen. Ihr Altersdurchschnitt liegt bei 85 Jahren. Bis Donnerstag wurden 2898 Personen positiv getestet, 91 mehr als am Vortag, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Die Zahl der Infizierten, die im Spital behandelt werden, ging hingegen erneut zurück, um weitere 5 auf noch 165. Von den Hospitalisierten mussten 55 künstlich beatmet werden – ein Patient weniger als am Vortag.

17:05 Möglicher Kompromiss bei EU-Rettungspaket Vor erneuten Beratungen der Euro-Finanzminister über ein milliardenschweres Corona-Rettungspaket haben Paris und Berlin nach französischer Darstellung an einem Kompromiss gearbeitet. Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire habe vor dem Treffen, das gegen Abend beginnen soll, mit europäischen Kollegen telefoniert, hiess es aus Kreisen des Pariser Ministeriums. Le Maire hatte bereits am Dienstag nach zunächst erfolglosen Beratungen der Ressortchefs darauf gedrungen, rasch eine Einigung zu erzielen. Bei den Verhandlungen geht es um ein Sicherheitsnetz, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise zu meistern. Darunter sind vorsorgliche Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM.

17:00 Mundschutzpflicht auch in Polen Polen führt eine Mundschutz-Pflicht ein, um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen. Vom 16. April an müssten alle Bürger in der Öffentlichkeit Mund und Nase bedecken, sagte Gesundheitsminister Lukasz Szumowski am Donnerstag in Warschau. «Das muss keine Gesichtsmaske sein, ein Halstuch oder ein Schal tun es auch.» Ausserdem verlängert Polen alle bestehenden Schutzmassnahmen, allerdings mit unterschiedlich langer Dauer. Bis zum 19. April sollen weiterhin alle Läden mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften, Drogerien und Geschäften geschlossen bleiben. Die Schulen bleiben bis am 26. April geschlossen. Auch internationale Flüge und Zugverbindungen wird es bis dahin nicht geben. Die Grenzen sollen bis zum 3. Mai geschlossen bleiben. Für Rückkehrer aus dem Ausland gilt so lange eine 14-tägige Quarantäne.

16:48 Die «Corona-Stundung» soll die Krise mildern Der wirtschaftliche Schaden, den das Coronavirus und die Bekämpfung seiner Ausbreitung anrichten, ist in der Schweiz beispiellos. Die daraus mancherorts entstehende wirtschaftliche Not ebenso wie die bereits angelaufene staatliche Unterstützung. Mit einer «Corona-Stundung» will der Bundesrat dazu beitragen, die Krise zu lindern: Unternehmen, die wegen der Coronakrise überschuldet sind, können mit dem Anmelden des Konkurses zuwarten. Unter einer entscheidenden Bedingung: «Wenn Aussicht besteht, dass eine Überschuldung nach der Krise behoben werden kann.» Doch wann ist das Ende der Krise? Zumindest die Dauer der Wirtschaftskrise ist höchst ungewiss - und nichts lähmt die Wirtschaft so sehr wie Ungewissheit, schreibt Roman Mezzasalma in seiner Analyse.

16:29 Tessiner Kantonsarzt nach positivem Test in Selbstisolation Der Tessiner Kantonsarzt Giorgio Merlani ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilt der kantonale Führungsstab mit. Sein Gesundheitszustand sei gut, heisst es im Communiqué. Merlani befinde sich derzeit bei sich zu Hause in Selbstisolation und führe seine Arbeit fort. Legende: Giorgio Merlani Keystone

16:26 2.3 Billionen Dollar: US-Notenbank beschliesst neue Krisenhilfen Die US-Notenbank Fed will die US-Wirtschaft angesichts der Corona-Pandemie mit neuen Krisenhilfen im Volumen von 2.3 Billionen Dollar stützen. Die Fed kündigte eine Reihe weiterer Massnahmen an, mit denen unter anderem kleinen und mittleren Unternehmen sowie Bundesstaaten und Gemeinden unter die Arme gegriffen werden soll. «Die Rolle der Fed ist es, soviel Entlastung und Stabilität zu bieten wie wir können», erklärte Notenbankchef Jerome Powell. Die US-Aktienmärkte reagierten vorbörslich zunächst mit Kursgewinnen.

16:08 Euro-Hilfe: «Italien macht mir grosse Sorgen» Die Euro-Finanzminister diskutierten am späten Nachmittag über ein Hilfspaket für besonders von Corona betroffene Staaten. Aymo Brunetti, Volkswirtschaftsprofessor an der Universität Bern, erklärte im Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA: «Insbesondere Italien macht mir grosse Sorgen. Schon vor der Coronakrise war das Land stark überschuldet. Ich hoffe sehr, dass die Euro-Länder alles daran setzen werden mitzuhelfen, Italien vor einem Staatsbankrott zu bewahren.» Bei einem Bankrott bliebe Italien nämlich kaum etwas Anderes übrig, als aus der Eurozone auszutreten. Das würde in Italien selbst und wohl auch in der gesamten Eurozone eine massive Finanzkrise bedeuten. Das hätte auch für die Schweiz katastrophale Folgen, so Brunetti weiter – es liege also auch in unserem Interesse, dass Italien gestützt werde. Wie das Hilfspaket aussehe, spiele jedoch für die Schweiz keine grosse Rolle: «Hauptsache Staatsbankrotte werden abgewendet. Ich bin aber überzeugt, dass es besser ist, in Krisenzeiten auf bestehende Strukturen zurückzugreifen – das geht einfacher und schneller.» Betreffend Coronabonds gibt sich Brunetti skeptisch. Es sei ein fundamental neues Instrument, welche sich kaum mehr abschaffen liesse. Legende: Aymo Brunetti. Keystone

15:58 Merkel setzt auf Einigung auf Milliardenhilfen für Italien und Spanien Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht derzeit keine Notwendigkeit, die Massnahmen zur Eindämmung der Epidemie zu verschärfen. Sie mahnt in Berlin, auch über Ostern mit Konzentration und Disziplin die Kontaktbeschränkungen einzuhalten. «Wir können uns sehr, sehr schnell das zerstören, was wir jetzt erreicht haben», sagt Merkel. Die Entwicklung der Infektionszahlen gebe «Anlass zu vorsichtiger Hoffnung». Am kommenden Mittwoch will Merkel mit den Ministerpräsidenten darüber beraten, wie die Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens im Land gelockert werden können. Man werde nur in kleinen Schritten und ganz vorsichtig vorgehen können, sagt sie. Zur Situation in Europa sagte Merkel, sie setze auf eine Einigung in der Gruppe der Euro-Länder auf Milliardenhilfen unter anderem für Italien und Spanien noch im Laufe des Tages. Legende: Keystone

15:47 Ökonomen schliessen zweistelligen BIP-Rückgang nicht aus Mit zunehmender Dauer der Coronakrise werden die konjunkturellen Aussichten für die Schweiz immer düsterer. Ein Rückgang des Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) im laufenden Jahr um mehr als 10 Prozent ist nicht mehr ausgeschlossen. Auch die Ökonomen des Seco können sich ein solches Szenario vorstellen. Die Prognoseunsicherheit sei ausserordentlich hoch, teilte das Seco am Mittwoch mit. Das Ausmass des Wirtschaftseinbruchs seit März lasse sich derzeit noch schwer einschätzen. Auch hänge der weitere Konjunkturverlauf vom Zeitpunkt der Lockerung der Massnahmen ab. Das Seco hat seine bisherige Prognose mit zwei Negativszenarien ergänzt.

15:25 Der Bundesrat kocht, liest, spaziert oder spielt an Ostern Klavier In einem Video, das in den sozialen Medien aufgeschaltet wurde, machen die sieben Mitglieder der Landesregierung auf ihr Osterprogramm aufmerksam. Er werde die Festtage zu Hause verbringen, sagt Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Justizministerin Karin Keller-Sutter will kochen und backen oder ein Buch lesen, das liegen geblieben sei. Auch Verteidigungsministerin Viola Amherd wird einen Spaziergang oder eine Velofahrt unternehmen. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga will nach eigenen Angaben am Ostersonntag ihrer Mutter übers Telefon auf dem Klavier vorspielen. Innenminister Alain Berset setzt auf die Lektüre eines Buchs in der eigenen Stube. Auch Finanzminister Ueli Maurer und Aussenminister Ignazio Cassis bleiben zu Hause, letzterer in seiner Tessiner Wohnung.

15:17 In Singapur steigen die täglichen Fallzahlen Singapur meldet 287 neue Coronavirus-Fälle und damit den bisher grösste Anstieg an einem Tag. Insgesamt sind nun 1910 Fälle in dem südostasiatischen Stadtstaat bekannt, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Mehr als 200 der neuen Fälle wurden auf Wohnheime für ausländische Arbeiter zurückgeführt. Singapur hat Tausende Arbeiter in Wohnheimen unter Quarantäne gestellt, nachdem sie mit mehreren Fällen der Atemwegserkrankung Covid-19 in Verbindung gebracht worden waren. Sechs infizierte Menschen sind in Singapur bislang gestorben.

15:08 Westschweiz bei Lockerung zurückhaltender «Endlich sehen wir eine Perspektive», sagt Rudolf Minsch, Chefökonom von Economiesuisse, als Reaktion auf die vom Bundesrat angekündigte schrittweise Lockerung des Ausnahmezustands ab Ende April. In der Deutschschweiz hatten zuletzt vor allem SVP und FDP entsprechende Forderungen gestellt. In der Westschweiz ist man ungleich zurückhaltender. Warum, erklärt SRF-Korrespondent Andreas Stüdli.

14:50 USA: Insgesamt bereits 16 Millionen Arbeitslosen-Anträge wegen Corona-Krise Wegen der Zuspitzung der Corona-Krise haben in den USA die dritte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 4. April wurden erneut 6.6 Millionen solcher Anträge registriert, wie das US-Arbeitsministerium heute mitteilte, Link öffnet in einem neuen Fenster. In den beiden Vorwochen hatte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe jeweils neue Höchststände erreicht: erst 3.3 und dann 6.6 Millionen Anträge. Innerhalb von drei Wochen haben damit USA-weit mehr als 16 Millionen Menschen ihre Jobs verloren.