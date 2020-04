Die Erhöhung gelte für alle kontaktlosen Zahlungen, egal ob mit Kredit-, Debit- oder Prepaidkarte, heisst es in einem Communiqué von Mastercard. Bis Mitte April werden demnach sämtliche Schweizer Kartenherausgeber und Händler ihre technische Infrastruktur sowie die Bezahlterminals anpassen. Zuvor war die Limite bereits in diversen europäischen Ländern erhöht worden.

Italien blockiert laut einem Bericht von Swissinfo, Link öffnet in einem neuen Fenster LKW-Ladungen mit Desinfektionsmittel, welche für die Schweiz bestimmt sind. Zurzeit seien die gefragten Produkte an der schweizerisch-italienischen Grenze in Domodossola blockiert. Die Desinfektionsmittel sollen dem italienischen Zivilschutz zur Verfügung gestellt werden. Rom begründet die Beschlagnahme mit den speziellen Corona-Not-Verordnungen, welche die Regierung erlassen hatte. Der Importeur hatte bereits Anfang März ähnliche Probleme mit den italienischen Grenzbehörden.

Legende: Ein Journalist steht vor dem St. Thomas-Spital in London, wo Boris Johnson eine zweite Nacht in Pflege verbracht hat. Keystone

Der im Krankenhaus liegende britische Premierminister Boris Johnson ist nach Angaben der Regierung in einem stabilen Gesundheitszustand. Er sei guten Mutes, teilt Edward Argar, Staatssekretär im Gesundheitsministerium, mit. Er habe zusätzlichen Sauerstoff erhalten, werde aber nicht künstlich beatmet. Johnson ist an Covid-19 erkrankt und liegt in einem Londoner Krankenhaus auf der Intensivstation.

Streit gibt es über die gemeinsame Schuldenaufnahme in der Euro-Zone über Gemeinschaftsanleihen, sogenannte Corona- oder auch Recovery Bonds. Frankreich, Italien, Spanien und andere Länder beharrten nach Angaben in der Sitzung darauf, solche europäischen Schuldtitel zumindest für Wiederaufbauprogramme nach der Pandemie ins Auge zu fassen. Deutschland, die Niederlande und andere hätten dies weiter abgelehnt, hiess es.

Die per Videokonferenz geführten Verhandlungen wurden in der Nacht immer wieder unterbrochen worden. Eine eigentlich für den Dienstagabend vorgesehene Pressekonferenz war bereits in der Nacht auf heute 10 Uhr verschoben worden, nun entfällt auch diese.

Mehr als 70 Tage lang waren die Menschen in der chinesischen Metropole Wuhan gezwungen, mehrheitlich in ihren Wohnungen zu bleiben. Wuhan gilt als Ursprungsort der Corona-Pandemie. Nun dürfen die Menschen wieder ohne Restriktionen raus – und die Stadt auch verlassen.

Norwegen: Kindergärten werden am 20. und die Schulen für Erst- bis Viertklässler am 27. April geöffnet. Ab dem 20. April dürfen auch Physiotherapeuten und Psychologen ihre Arbeit wiederaufnehmen, sofern sie die entsprechenden Anforderungen zum Vorbeugen eines Ansteckungsrisikos erfüllen. Friseure und Hautpfleger dürfen das sieben Tage später auch.

Tschechien: Erste in der Corona-Krise geschlossene Geschäfte dürfen ab Donnerstag wieder öffnen, darunter Hobby- und Baumärkte, der Eisenwarenhandel sowie Fahrradwerkstätten. Gleichzeitig werden die Hygieneregeln für den Einzelhandel verschärft: Der Mindestabstand zwischen Kunden muss zwei Meter betragen, am Eingang müssen Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe bereitgestellt werden.

Dänemark: In einem ersten Schritt sollen dänische Kinderkrippen, Kindergärten sowie die Schulen für Kinder bis zur fünften Klasse ab dem 15. April wieder öffnen. Damit will die dänische Regierung zunächst die Eltern entlasten, die sich neben der Arbeit im Homeoffice bislang auch noch um ihre jüngeren Kinder kümmern mussten.

Die Wähler in Wisconsin müssen stundenlang Schlange stehen und die Resultate werden erst nächste Woche bekannt gegeben – ein Vorgeschmack, wie chaotisch das Wahljahr in den USA werden könnte.

Trump will Gelder für die WHO einfrieren

US-Präsident Donald Trump erhöht in der Corona-Krise den Druck auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Trump drohte bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend, Gelder für die WHO einzufrieren. «Ich sage nicht, dass wir es tun werden, wir werden es untersuchen und die Beendigung der Finanzierung prüfen», sagte Trump. Er revidierte damit eine nur wenige Minuten zuvor getroffene Aussage, wonach US-Gelder für die WHO auf Eis gelegt werden sollten – was nach einer bereits getroffenen Entscheidung klang.

Zuvor hatte Trump der WHO bereits vorgeworfen, es in der Coronavirus-Pandemie «wirklich vermasselt» zu haben. Am Abend legte er nach und sagte, «wahrscheinlich» habe die Organisation zu Beginn der Pandemie mehr gewusst, als sie offengelegt habe. Er warf der in Genf ansässigen Organisation zudem vor, «sehr chinazentriert» zu sein.

