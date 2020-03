Der Ticker startet um 10:30 Uhr

12:32 Biel: 54 Studierende und Lehrer in Quarantäne Zwei Klassen der Technischen Fachschule in Biel und ihre Lehrkräfte sind unter Quarantäne gestellt worden. Grund: Die in Biel am Coronavirus erkrankte Frau studiert an der Schule. Das teilte das kantonale Führungsorgan mit. Die Quarantäne dauert 14 Tage, also bis 12. März. Betroffen sind 45 Studierende und 9 Lehrkräfte, wie ein Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion sagte. Die Betroffenen seien einzeln kontaktiert und instruiert worden. Sie hätten besonnen reagiert und Verständnis für die vorsorgliche Massnahme gezeigt. Aufgrund des Bewegungsprofils der Frau betrifft die Massnahme nicht die gesamte Schule. Denn der reine Aufenthalt an der Technischen Fachschule wird vom Kantonsarztamt nicht als «enger Kontakt» beurteilt.

12:05 Geisterspiele könnten Klubs in finanzielle Bedrängnis bringen Für die Schweizer Fussball-Klubs könnte der Ausfall von Ticket-Einnahmen wegen des Coronavirus bedrohliche Konsequenzen haben. Claudius Schäfer, der CEO des Swiss Football League, antwortete in der «Sonntagszeitung» auf die Frage, ob mehrere Geisterspiele die Schweizer Klubs an den Rand des Ruins treiben könnten: «Die Heimspiel-Einnahmen sind für die Schweizer Klubs von grosser Relevanz. Deshalb: Ja, diese Gefahr besteht.»

11:28 Welche Veranstaltungen sind abgesagt, welche finden statt? In unserer Übersicht finden Sie die wichtigsten Anlässe, die vom Veranstaltungsverbot tangiert sind. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Massnahmen wegen Coronavirus Veranstaltungverbot: Diese Anlässe sind betroffen 28.02.2020 Mit Video

10:33 Kanton Freiburg meldet ersten Coronavirus-Fall Nun hat auch der Kanton Freiburg seinen ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Ein 30-jähriger Mann im Greyerzbezirk ist positiv getestet worden. Das teilte die Gesundheits- und Sozialdirektion mit. Der Mann sei vor einer Woche aus der Lombardei zurückgekehrt. Vermutlich habe er sich dort angesteckt. Am Donnerstag habe er zu husten begonnen und sich in ärztliche Untersuchung begeben. Das Resultat des Tests sei am Samstagabend um 21 Uhr vorgelegen. Der Mann befindet sich im Freiburger Kantonsspital. Sein Krankheitsverlauf sei positiv, teilten die Behörden mit. Neun Menschen aus seiner Umgebung wurden zu Hause unter Quarantäne gestellt. Das Kantonsarztamt klärt ab, mit wem der Mann noch in Kontakt gekommen sein könnte.

10:27 Frühjahrssession – auch im Zeichen des Coronavirus Ab morgen treffen sich die Bundesparlamentarier zur Frühjahrssession der eidgenössischen Räte. Klar ist: Die Situation unter der Bundeshaus-Kuppel wird sich etwas anders präsentieren als sonst. Besucher und Zuschauer sind nicht zugelassen. Nur Mitglieder des Parlaments, der Regierung und fest akkreditierte Journalisten dürfen rein. Auch werden die Ratsmitglieder dazu angehalten, auf das Händeschütteln zu verzichten.

9:45 Keine Begrüssungsküsse mehr, kein Handschlag? Gesundheitsminister Alain Berset schlägt vor, auf Begrüssungsküsschen zu verzichten. In vielen Schulen geben Lehrer den Kindern bereits nicht mehr die Hand. Was halten Sie von diesen Massnahmen? Gerechtfertigt oder übertrieben? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare.

8:21 Zahl der Gesuche für Kurzarbeit steigt Gewerkschaften haben bereits Unterstützung für jene Branchen und Betriebe gefordert, die besonders von den Auswirkungen des Corona-Virus betroffen sind. Der Präsident des Gewerkschaftsbundes, Pierre-Yves Maillard, etwa forderte in der «Sonntagszeitung» Entschädigungen für Hoteliers, Veranstalter von Grossanlässen und Zulieferer der Maschinenindustrie. Einer Umfrage der «NZZ am Sonntag» zufolge gingen in mehreren Kantonen Gesuche für Kurzarbeit ein – im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Audio Coronavirus hat Einfluss auf Wirtschaft 01:22 min, aus SRF 4 News aktuell vom 01.03.2020. abspielen. Laufzeit 01:22 Minuten.

7:37 Ressourcen schonen Daniel Koch, Leiter Übertragbare Krankheiten beim BAG, rät der Bevölkerung, sich über das Wochenende ruhig zu verhalten und nicht die ganze Lebensweise auf den Kopf zu stellen. Es gehe darum, die Ressourcen zu schonen und nicht die Notfälle in den Spitälern mit leichten Fällen zu überlasten, sagte er vor den Medien. Es gehe auch darum, das Laborpersonal nicht schon an die Grenzen zu bringen, «bevor wir es nötig haben». Die Produkte für die Labor-Tests würden langsam knapp und dürften nicht mit leichten Fällen «verbraten» werden. 00:12 Video Daniel Koch rät: «Ruhe bewahren» Aus News-Clip vom 01.03.2020. abspielen

5:23 Parmelin ruft zum Gipfeltreffen Die rasche Ausbreitung des Coronavirus stellt die Schweizer Wirtschaft zunehmend vor Probleme. Jetzt lädt Wirtschaftsminister Guy Parmelin die Sozialpartner zu einem Gipfeltreffen ein. «In der nächsten Woche plant Bundesrat Parmelin einen runden Tisch mit Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Kantonen zum Thema Coronavirus», bestätigt sein Sprecher Urs Wiedmer gegenüber der «SonntagsZeitung».

22:57 Empfehlung des BAG: Verzicht auf Händeschütteln In den kommenden Tagen wird der Bund neue Empfehlungen zur Eindämmung der Corona-Infektionen herausgeben und die laufende Informationskampagne, Link öffnet in einem neuen Fenster ergänzen. «Eine Empfehlung wird sein, auf das Händeschütteln zu verzichten», sagte Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit der «NZZ am Sonntag». Dieses sogenannte Social Distancing führe dazu, dass Menschen weniger in direkten Kontakt kommen. Weitere Empfehlungen des BAG dürften sich an Unternehmen richten. Zum Beispiel, dass Mitarbeiter wenn möglich Homeoffice machen, also von zu Hause aus arbeiten sollen. Die aktuelle Informationskampagne des BAG, Link öffnet in einem neuen Fenster betont vor allem Hygieneregeln und das richtige Verhalten bei Symptomen.

22:33 Konjunkturprognose nach unten korrigiert Die Schweiz wird ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr wegen des Coronavirus nach unten korrigieren. Das kündigte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) an. Die neue Prognose soll am 17. März veröffentlicht werden. Die aktuelle Prognose für 2020 geht von einem Wirtschaftswachstum von 1.7 Prozent aus. SNB-Vizedirektor Fritz Zurbrügg hat bereits am Freitag in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» gesagt, dass die konjunkturellen Risiken erhöht seien. Ob die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre Wirtschaftserwartungen senken werde, hänge davon ab, wie stark sich das Virus noch ausbreiten wird. Falls sich die Wirtschaftsentwicklung international eintrüben sollte, hätte das Auswirkungen auf die Schweiz als kleine, offene Volkswirtschaft. «Anleger suchen in Zeiten der Unsicherheit vermehrt sichere Häfen wie den Franken, was die Schweizer Währung aufwerten kann», sagte Zurbrügg weiter.

20:48 Kein Grund für Hamsterkäufe Trotz Lücken in einzelnen Verkaufsregalen – Bund und Grossverteiler haben den Nachschub an Lebensmitteln im Griff. 02:10 Video Unbegründete Hamsterkäufe aus Angst vor Coronavirus Aus Tagesschau vom 29.02.2020. abspielen

20:22 Lob und Tadel von den Parteien Das Bundesamt für Gesundheit informiert täglich. Von den Parteien gibt es für die Massnahmen des Bundes viel Lob, aber auch Kritik. 02:13 Video Lob und Tadel für die Massnahmen des Bundes Aus Tagesschau vom 29.02.2020. abspielen

19:52 Auch Handball vor leeren Rängen Im aufgrund des Coronavirus vor leeren Rängen absolvierten Duell der Tabellennachbarn Wacker Thun und Suhr Aarau siegten die Berner Oberländer heute 29:22. Neben Wacker Thun bestritten auch die Spitzenhandballerinnen von Rotweiss Thun ihre Heimpartie (28:29 gegen die Spono Eagles) ohne Zuschauer. Auch sie reagierten damit auf die verschärften kantonalen Richtlinien wegen des Coronavirus. Im Kanton Bern müssen die Organisatoren nachweisen, dass an ihrer Veranstaltung keine Personen anwesend sind, die in den letzten zwei Wochen aus Covid-19-betroffenen Regionen angereist sind. Und sie müssen die Identität aller Personen kennen, um die Kontakte nötigenfalls nachverfolgen zu können.

19:40 Simonetta Sommaruga zum «Tag der Kranken» In ihrer Fernseh-Ansprache sprach die Bundespräsidentin zum morgigen «Tag der Kranken». In diesen Zeiten sei es umso wichtiger, dass man sich auf die Behörden verlassen könne. Simonetta Sommaruga versicherte, für die Behörden habe der Schutz der Bevölkerung die höchste Priorität. Niemand könne sagen, so die Bundespräsidentin, wie sich die Situation in den nächsten Tagen und Wochen genau entwickeln werde. Deshalb sei es wichtig zu wissen, dass man in der Schweiz ein gutes und fähiges Gesundheitssystem habe. 02:34 Video Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zum Tag der Kranken Aus Ansprachen Bundesrat vom 29.02.2020. abspielen

18:56 Bund plant verstärkte Informationskampagne Der Bund plant, Anfang kommender Woche unter anderem auch seine Informationskampagne auszubauen. Es wird sich dabei um schriftliche Empfehlungen an die Bevölkerung handeln, was sie noch mehr tun kann, um sich vor einer Ansteckung oder Übertragung des Covid-19-Virus möglichst zu schützen, wie Daniel Koch, Leiter Abteilung übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), heute vor den Medien sagte. Audio Der Bund appelliert beim Corona-Virus an Eigenverantwortung 02:30 min, aus Echo der Zeit vom 29.02.2020. abspielen. Laufzeit 02:30 Minuten.

18:40 AG: Viel zu tun für die Aargauer Kantonsärztin Wegen der kantonalen Bewilligungspflicht für Anlässe hat die Aargauer Kantonsärztin viel zu tun. Sie muss mit ihrem Team alle Gesuche bewerten. Seit gestern seien rund 390 Gesuche bei ihr eingegangen, sagt sie dem Regionaljournal Aargau/Solothurn von Radio SRF 1. Heute seien acht Personen dafür im Einsatz gewesen. Von 390 Gesuchen sei bisher ein einzelnes Gesuch abgelehnt worden. Audio Interview mit der Aargauer Kantonsärztin Yvonne Hummel 07:35 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 29.02.2020. abspielen. Laufzeit 07:35 Minuten.

18:10 Basler Fasnacht an einem anderen Datum? Bei den Basler Cliquen sitzt der Schock tief, dass die Fasnacht 2020 von den Behörden abgesagt wurde. Doch man respektiere diesen Entscheid. Heiss diskutiert wird aber die Frage, ob man die Fasnacht allenfalls verschieben sollte und sie zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr stattfinden lassen könnte. Für solche Ideen zeigen sich die meisten Cliquen offen. «Es wäre schön, wenn man ein Gefäss finden könnte, um den ganzen Aufwand, der im Vorfeld einer Fasnacht betrieben wird, zu würdigen», sagt ein Fasnächtler. Und ein anderer ergänzt: «Wenn es eine kleine Chance gibt, die Fasnacht 2020 an einem anderen Datum wiederzubeleben, dann sollte man diese Gelegenheit ergreifen.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Adiee Fasnacht «Eltern haben uns mitgeteilt, dass ihre Kinder zu Hause weinen» 29.02.2020 Mit Audio

17:59 Auch Berner Reitschule kapituliert vor scharfen Auflagen des Kantons Mit einiger Verzögerung hat auch die Berner Reitschule auf die scharfen Auflagen des Kantons reagiert und eine geplante Veranstaltung im Dachstock abgesagt. Die Liquid Session vom Samstagabend werde nicht stattfinden, teilten die Betreiber mit. «Wir sind in der Lage, die Auflagen zu erfüllen, können aber nicht die Verantwortung übernehmen, dass die Angaben der Besuchenden zu 100 Prozent korrekt sind», heisst es in einer Erklärung auf Facebook. Panik schüren wolle man nicht. Doch wäre es verantwortungslos, einen Raum zu öffnen, ohne die Sicherheit der Gäste und des Personals zu garantieren.