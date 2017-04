Verkehrskollaps an Ostern

Schlechte Wetteraussichten locken Tausende in den Süden. Dies führt zu Stau am Gotthard und vollen Zügen. Zudem ist noch der Seelisberg-Tunnel gesperrt.

Das schöne Wetter lockt über die Osterfeiertage Tausende in den Süden. Vor dem Gotthard-Strassentunnel löste sich der erste Stau der Saison erst am Donnerstag nach Mitternacht auf.

Zusatzinhalt überspringen Verkehrsinformationen Viasuisse Über die aktuelle Verkehrslage können Sie sich hier bei viasuisse informieren.

Um 18 Uhr betrug die Staulänge zwischen Wassen und Göschenen Richtung Gotthard drei Kilometer. Bis 23 Uhr werden Fahrzeuge vorausssichtlich auf rund 10 Kilometern stehen. Reisende müssen mit bis zu zwei Stunden Wartezeit rechnen. Das Stauende wird sich voraussichtlich erst an Karfreitagmorgen zwischen 3 und 5 Uhr kurz auflösen, schreibt Viasuisse. Dann folgt die zweite Anreisewelle mit Staus.

Seelisberg-Tunnel gesperrt

Die Lage auf der Nord-Süd-Achse wird zusätzlich verschärft, weil der Seelisberg-Tunnel Richtung Süden nach einem Selbstunfall kurz nach 16 Uhr gesperrt werden musste. Der Fahrer wurde beim Unfall verletzt und wurde mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Die Blockade dauert voraussichtlich bis 19:30 Uhr, bestätigt die Kantonspolizei Uri.

Der Abschnitt zwischen Luzern und Uri kann deshalb nur über die Axenstrasse umfahren werden. Auf dem Abschnitt zwischen Schwyz und Sisikon gibt es Stau mit einem Zeitverlust von bis zu 30 Minuten.

Die Verkehrsflut Richtung Süden wird erst gegen 19 Uhr am Karfreitag abschwellen.

Zusatzinhalt überspringen Extrazüge nach Süden In den Extrazügen der SBB können teilweise noch Reservationen vorgenommen werden. Alle weiteren Informationen auf www.sbb.ch/ostern und SBB Mobile.

Volle Züge Richtung Süd

Nicht nur dem Strassenverkehr droht der Kollaps, auch die Züge in Richtung Süden kommen an ihre Kapazitätsgrenzen. Wie die SBB mitteilt, sind die Züge durch den Gotthard bereits extrem ausgelastet.

Mit 25 Extrazügen ins Tessin will die SBB diesen Andrang bewältigen. Diese sind zwischen Karfreitag und Ostermontag im Einsatz. Ausserdem fahren drei Extrazüge ins Wallis. Insgesamt stellt die SBB 46'000 zusätzliche Plätze zur Verfügung.

Schönes Osterwetter nur im Süden

Das schöne Wetter in der Südschweiz und in Südeuropa lockt umso mehr, weil das Wetter am Osterwochenende auf der Alpennordseite sehr wechselhaft sein wird. Im Süden hingegen wird es von Karfreitag bis Ostermontag viel Sonne und warme Temperaturen geben, prognostiziert SRF Meteo.

In der kommenden Osterwoche droht aber ein Kälteschock. Ein hartnäckiger Tiefdruckwirbel über dem Baltikum schaufelt ab Sonntag sehr kühle Luft zur Alpennordseite, in der Folge könnte es bis in tiefere Lagen schneien.