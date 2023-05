Kritik nach Besuch von Ueli Maurer in chinesischer Botschaft

Alt Bundesrat in Bern

Die chinesische Botschaft in Bern hat ein Bild veröffentlicht, das alt Bundesrat Ueli Maurer mit Botschafter Wang Shihting zeigt.

Wang Shihting habe Ueli Maurer am 12. April getroffen, schreibt die Botschaft auf ihrer Website.

Beide Seiten hätten sich über «die innovative strategische Partnerschaft zwischen China und der Schweiz» sowie die «Wirtschafts-, Finanz- und Industriekooperation» ausgetauscht, schreibt die chinesische Botschaft in Bern zum Besuch von alt Bundesrat Ueli Maurer. Gleichzeitig hat die Botschaft ein Bild publiziert, das Maurer im Gespräch mit Wang Shihting zeigt.

Es ist ungewöhnlich, dass sich ein alt Bundesrat kurz nach seinem Rücktritt weiterhin auf politischem Parkett bewegt.

Legende: Alt Bundesrat Ueli Maurer (links) hat am 12. April offenbar den chinesischen Botschafter in Bern getroffen. Chinesische Botschaft in Bern

Hans-Peter Portmann (FDP), Vizepräsident der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats, wählt seine Worte mit Bedacht. «Es liegt nicht an mir, zu beurteilen, was Maurer als Privatperson macht. Es war ein privater Besuch auf der chinesischen Botschaft», so Portmann gegenüber SRF. Er bedaure aber, dass China dies als offiziellen Besuch darstellt. «Es war keine offizielle Delegation von Parlament oder Regierung involviert.»