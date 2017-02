Das Wichtigste in Kürze:

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat ihren Jahresbericht 2016 vorgelegt. Darin hält sie fest, dass sich die Menschenrechtslage weltweit verschlechtert hat.

In dem Bericht kritisiert wird auch die Schweiz. Insbesondere für den Umgang der Behörden mit den Asylsuchenden an der Südgrenze, der gegen Schweizer Recht verstosse.

Konkret wirft Amnesty dem Grenzwachtkorps vor, zahlreiche Asylsuchende daran gehindert zu haben, in der Schweiz ein Gesuch zu stellen.

«Die Welt wurde 2016 finsterer und unsicherer», schreibt Salil Shetty, Generalsekretär von Amnesty Inernational, in dem Jahresbericht 2016. Kritisiert werden in dem Bericht unter anderem der Drohnenkrieg unter dem früheren US-Präsidenten Barack Obama, die Flüchtlingspolitik der EU und die Antiterrorgesetzgebung in europäischen Staaten, die laut Amnesty zu weit geht. Als Angriff auf die Menschenrechte wertet die Organisation auch hasserfüllte und hetzerische Sprache von Politikern wie etwa von US-Präsident Donald Trump.

Wegen Teilen ihrer Asylpolitik findet auch die Schweiz Eingang in den Bericht. Die Organisation bekräftigt darin ihre Kritik am Umgang der Schweiz mit Asylsuchenden an der Grenze zu Italien.

Im vergangenen Jahr seien mehrere tausend Menschen nach Italien zurückgeschickt worden, ohne dass sie in der Schweiz hätten Asyl stellen können. «Indem dieses Recht verwehrt wird, wird Schweizer Recht verletzt», schreibt Amnesty. Hunderte unbegleitete Minderjährige, die zu Familienmitgliedern in der Schweiz gewollt hätten, seien so an der Südgrenze nach Italien zurückgeschickt worden. Ausserdem habe es Verständigungsschwierigkeiten zwischen Grenzwächtern und Asylsuchenden gegeben, weil es an Übersetzern gefehlt habe.