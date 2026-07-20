Ein ehemaliger Aargauer SVP-Grossrat soll lebenslang ins Gefängnis.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem mehrfachen versuchten Mord, Vergewaltigung oder sexuelle Handlungen mit Kindern vor.

Der heute 57-Jährige ist seit Herbst 2023 in Untersuchungshaft.

Im September 2023 wurde der Mann festgenommen. Seitdem sitzt er im Untersuchungsgefängnis. Die U-Haft wurde bereits mehrmals verlängert. Bisher war der Verdacht auf sexuelle Handlungen mit Kindern bekannt. In einer Mitteilung der Aargauer Staatsanwaltschaft sind nun viele weitere Anklagepunkte ersichtlich.

Vorgeworfen werden dem Mann unter anderem versuchter Mord, qualifizierte Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, sexuelle Handlungen mit Kindern, Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte – alles jeweils mehrfach.

Der Angeklagte soll seinen Opfern K.o.-Tropfen verabreicht und sie bewusstlos gemacht haben. Das bewertet die Anklage als versuchten Mord, weil die Opfer hätten ersticken können.

Für den Mann gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.