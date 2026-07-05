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Armee äussert Spionageverdacht Hier flogen die mysteriösen Drohnen über Militäranlagen

05.07.2026, 07:38

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  • Mehrere unbekannte Drohnen sind über einen Schweizer Militärstandort geflogen.
  • Das hatte Armeechef Benedikt Roos letzte Woche bekannt gegeben.
  • Jetzt ist klar, wo sich dies ereignet hatte.

Laut der «Sonntagszeitung» soll es sich um die Kaserne Jassbach im Emmental handeln. Dort befindet sich ein Ausbildungszentrum der Armee für Cyberabwehr und Funkaufklärung, zudem eine Abhöranlage.

Grüne Wiese mit Gebäuden im Hintergrund und Menschen, die auf der Wiese sitzen.
Legende: Am Standort Jassbach bildet die Armee Spezialisten für digitale Verteidigung aus. Keystone/MARCEL BIERI

Armeechef Roos hatte von Drohnen in Formation gesprochen – und dass man «keine Ahnung» habe, wer das war. Ein Verfahren werde nicht geführt.

Auch beim Luftwaffenstützpunkt Meiringen gab es wiederholt Drohnen-Vorfälle – gemäss dem «Sonntagsblick» häufiger, als bisher bekannt. Die Armee vermute Spionage, da Meiringen ein F-35-Standort ist. Auch diesbezüglich habe der Armeechef keine Anzeige erstattet.

Nachrichten, 05.07.2026, 5 Uhr ; 

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