Medienkonferenz für 16:30 Uhr angesetzt

Das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) wird in Kürze in Bern über den Stand der Suche nach dem vermissten PC-7-Flugzeug informieren. Die Maschine war am Morgen auf dem Flug von Payerne nach Locarno verschwunden.