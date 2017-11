Am 10. Dezember nimmt die SBB ihren jährlichen Fahrplanwechsel vor.

Die InterRegio- und die InterCity-Linien werden neu mit Nummern versehen.

Die Nummerierung orientiert sich dabei an der allgemein bekannten Logik des Nationalstrassennetzes des Bundesamtes für Strassen, wie die SBB am Donnerstag in Zürich informierten. «So wird den Kunden die von den S-Bahn-Systemen gewohnte einfache und sichere Orientierung auch im Fernverkehr ermöglicht», begründet die SBB diese Neuerung in einer Mitteilung.

Zudem werden die Zugsbezeichnungen im nationalen Fernverkehr vereinfacht und zusammengefasst. Der heutige ICN wird im Fahrplan neu als IC aufgeführt – es gibt somit nur noch die Bezeichnungen IC (InterCity) und IR (InterRegio). Diese Bezeichnungen informieren den Kunden über das Schnelligkeits- und Komfortniveau der Verbindung.

Der neue Fahrplan bringt laut SBB insbesondere Kunden in der Romandie und im Tessin sowie im internationalen Bahnverkehr mit Italien und Deutschland verschiedene Angebotsverbesserungen.