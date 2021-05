Der südwärts fahrende Verkehr staut sich vor dem Gotthardtunnel der Autobahn A2 auf zehn Kilometern Länge.

Das bedeutet eine Wartezeit von einer Stunde und 50 Minuten.

Damit setzte sich an Auffahrt fort, was am Mittwoch zum Auftakt des verlängerten Wochenendes begonnen hatte. Viele nutzten die Gelegenheit, ins etwas sonnigere Tessin und noch weiter nach Italien zu reisen. So kam es auch vor dem Grenzübergang in Chiasso zu zwei Kilometern Stau.

Der Stau am Gotthard Box aufklappen Box zuklappen Hier geht es zu den Verkehrsinformationen von Viasuisse.

Bereits am Mittwochnachmittag bildete sich vor dem Nordportal des Autotunnels im Urnerland ein Rückstau von bis zu zwölf Kilometern mit einer Wartezeit von zwei Stunden. Grund war neben der Überlastung ein Pannenfahrzeug. Bis zu dessen Bergung war der Tunnel für eineinhalb Stunden gesperrt.

Im vergangenen Jahr staute sich der Verkehr zu Beginn des verlängerten Ausfahrtswochenendes am Gotthard weder Richtung Süden noch Norden. Weil die Temperaturen aber bei bestem Wetter auf ausgesprochen frühsommerliche Werte kletterten, waren die Zufahrten zu beliebten Ausflugszielen im ganzen Land verstopft. Aufgrund der Wetterlage bleibt dies in diesem Jahr aus.

Kilometerlange Schlangen wie vor der Covid-19-Pandemie hatten weder das Bundesamt für Strassen noch der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse erwartet. Sie gingen davon aus, dass sich wie bereits an Ostern vor allem Personen aus der Deutschschweiz in Richtung Süden aufmachen würden.