Die Waadtländer Staatsrätin Rebecca Ruiz (SP) tritt vorzeitig zurück.

Die Gesundheits- und Sozialdirektorin kündigte am Mittwoch ihren Rücktritt per Frühling 2026 an. Bis dahin führt sie ihr Amt weiter.

Als Grund für das vorzeitige Ausscheiden aus der Kantonsregierung gab die 43-Jährige gesundheitliche Gründe an.

Ruiz war im vergangenen August und September für rund einen Monat krank geschrieben. Sie habe seit ihrer Rückkehr leider feststellen müssen, dass sie das Amt der Staatsrätin aufgrund der gesundheitlichen Probleme nicht mit der gleichen Intensität fortführen könne, sagte die Sozialdemokratin vor den Medien in Lausanne.

Der Rücktritt sei für sie die «einzige verantwortungsvolle Entscheidung», fuhr sie fort. Weitere Einzelheiten zu ihrer gesundheitlichen Situation gab die Politikerin nicht bekannt.

Legende: Die Waadtländer Staatsrätin Rebecca Ruiz hat ihren Rücktritt an einer Pressekonferenz in Lausanne bekannt gegeben. (26.11.2025) Keystone / Jean-Christophe Bott

Ruiz ist seit 2019 Mitglied der Waadtländer Regierung. Sie hatte damals den heutigen Ständerat Pierre-Yves Maillard ersetzt und war seither Gesundheits- und Sozialdirektorin des bevölkerungsreichsten Westschweizer Kantons.

Bevor sie 2014 in den Nationalrat nachrückte, sass Ruiz im Kantonsparlament und war Mitglied im Stadtparlament von Lausanne. Auf eine entsprechende Frage eines Journalisten antwortete Ruiz, dass der Rücktritt aus dem Staatsrat das Ende ihrer politischen Karriere bedeute.