14:38 24-Stunden-Betrieb der Hotline Die Info-Hotline des Bundes zum Coronavirus (058 463 00 00) ist per sofort 24 Stunden am Tag besetzt. Dies bestätigt Pascal Strupler. Bereits gestern sei sie auch über die Büro-Öffnungszeiten in die Abendstunden besetzt gewesen. Bis jetzt hätten sich gut 1600 Personen bei der Hotline gemeldet.

14:31 Über 100 Verdachtsfälle seit gestern Laut Daniel Koch gibt es seit gestern 130 Verdachtsfälle in der Schweiz, die abgeklärt werden. Im Ganzen habe man in der Schweiz schon über 500 bestätigte negative Fälle – dies neben den vier Fällen, bei denen sich der Verdacht bestätigt hat. 00:21 Video Daniel Koch: «Seit gestern gab es über 100 Verdachtsfälle.» Aus News-Clip vom 27.02.2020. abspielen

14:26 Noch keine weiteren Informationen zu den Bündner Fällen Auf eine Frage nach den zwei Fällen in Graubünden verweist das BAG auf eine Information der Bündner Behörden, die am späteren Nachmittag erfolgen wird. Man könne jedoch sagen, dass es sich um Familienmitglieder handle, die gemeinsam in Quarantäne sind. Dies sagt Daniel Koch.

14:19 Breit angelegte Kampagne Morgen werde die Kampagne in den Printmedien lanciert, merkt Kampagnenleiterin Simone Eigenmann an. Zudem würden vielerorts Flyer verteilt. Sie weist aber auch darauf hin, dass man die Kampagne laufend anpassen könne. 00:45 Video Simone Eigenmann: «Wir werden in Print und Fernsehen präsent sein» Aus News-Clip vom 27.02.2020. abspielen

14:15 «Es geht uns alle an!» Die Kampagnenleiterin weist darauf hin, dass die Informationskampagne gut und auf den ersten Blick verstanden werden müsse. Es werde auch mit variablen Farben gearbeitet – bei Rot gebe es zum Beispiel den Hinweis, dass eine Neuigkeit transportiert werde. Es gebe zudem eine neue Internetseite des Bundesamts für Gesundheit. Unter www.bag-coronavirus.ch seien spätestens ab nächsten Montag die neusten Informationen abrufbar. 00:24 Video Simone Eigenmann: «Wir arbeiten mit Farben.» Aus News-Clip vom 27.02.2020. abspielen

14:11 Hygienemassnahmen im Fokus Virginie Masserey geht im Detail auf die Hygienemassnahmen ein, die im Zentrum der Informationskampagne stehen. Zum richtigen Händewaschen wird zudem ein Video gezeigt.

14:07 Informationskampagne des Bundes Pascal Strupler erklärt nun die Informationskampagne, die der Bund angesichts des Coronavirus lanciert hat. Es gehe darum, die Infektion so gut wie möglich einzudämmen. 00:36 Video Pascal Strupler zu der Kampagne des Bundes Aus News-Clip vom 27.02.2020. abspielen

14:06 Mehr Fälle werden erwartet Das System stosse voraussichtlich bald an die Grenzen, sagt Daniel Koch. Solange es gehe, bemühe man sich mit den Kantonen darum, Einzelfälle in Quarantäne zu nehmen. Nachher werde man sich auf die schwerer verlaufenden Fälle konzentrieren müssen. 01:01 Video Koch: «Wir werden die Kräfte konzentrieren müssen.» Aus News-Clip vom 27.02.2020. abspielen

14:04 «Sehr viele Verdachtsfälle werden abgeklärt» Daniel Koch merkt an, dass die Beunruhigung in den letzten Tagen stark angestiegen sei. Er dankte dabei auch den Ärzten und dem restlichen Personal im Gesundheitswesen für den Einsatz. Allen vier infizierte Personen gehe es den Umständen entsprechend gut. Alle seien isoliert, und auch um die Kontaktpersonen würde man sich entsprechend kümmern. 00:22 Video Daniel Koch: «Es werden sehr viele Fälle abgeklärt.» Aus News-Clip vom 27.02.2020. abspielen

14:02 Alle haben sich in Italien angesteckt Alle vier Personen haben sich bei Italien-Aufenthalten mit dem Coronavirus angesteckt. Eine Ansteckung in der Schweiz wurde noch nicht festgestellt. 00:23 Video Pascal Strupler bestätigt weitere Fälle Aus News-Clip vom 27.02.2020. abspielen

14:00 Weitere Informationen zu Fällen in der Schweiz Nach einem älteren Mann im Tessin sind heute weitere drei Fälle von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in der Schweiz bekannt geworden. Das BAG informierte am Morgen, die Personen in Genf und Graubünden seien im Spital und dort isoliert. Ihr Gesundheitszustand wurde als gut bezeichnet, weitere Informationen würden an der Pressekonferenz bekannt gegeben. Erwartet werden Pascal Strupler, Direktor des BAG, Daniel Koch, Leiter der Sektion übertragbare Krankheiten, Virginie Masserey, die Leiterin der Sektion Infektionskontrolle und Impfprogramm sowie Simone Eigenmann, Kampagnenleiterin.