Der Ticker startet um 6:40 Uhr

10:02 Erster Todesfall in der Schweiz wegen Coronavirus In der Schweiz ist in der Nacht auf Donnerstag erstmals eine Coronavirus-Patientin gestorben. Die 74-jährige mit dem Coronavirus infizierte Frau lag seit dem 3. März im Unispital in Lausanne (Chuv). Am Mittwoch hatte sich die Zahl der «Corona»-Fälle in der Waadt auf sieben erhöht. Vier Personen wurden im Chuv behandelt. Bei der Verstorbenen handle es sich um eine Person mit hohem Risiko, weil sie an einer chronischen Krankheit gelitten habe, teilte die Kantonspolizei Waadt mit. Die Waadtländer Behörden wollen am Nachmittag an einer Medienkonferenz über die Situation im Kanton orientieren.

9:24 Infektionszahl in Österreich steigt In Österreich gibt es nach Angaben des Sozialministeriums mittlerweile 37 bestätigte Infektionen. Das sind acht mehr als Mittwoch. Die meisten Erkrankungen verlaufen mild, hieß es aus dem Ministerium.

7:49 Virus von Mensch auf Tier übertragbar? In Hongkong haben die Behörden den Hund eines Coronavirus-Patienten unter Quarantäne gestellt, um zu untersuchen, ob es sich möglicherweise um die erste Übertragung des Erregers von Mensch zu Tier handelt. Der Hund war «schwach positiv» getestet worden. Der Hund werde genau beobachtet und der Test wiederholt, teilt das Umweltschutzministerium mit. Es gebe bislang keinen Beleg dafür, dass Haustiere eine Infektionsquelle sein könnten. Auf der Internetseite der Weltgesundheitsorganisation heisst es, es gebe bisher keinen Beweis dafür, dass Haustiere mit dem Coronavirus infiziert werden können. Andere Gesundheitsexperten halten das zwar für möglich, aber zugleich für unwahrscheinlich, dass Haustiere das Virus weiter verbreiten.

Im Kanton Aargau sind bisher sieben Coronavirus-Infektionen bestätigt. Aufgrund eines weiter zu erwartenden Anstiegs überlegt sich der Kanton Aargau nun, wie man die Spitäler entlasten könnte. Dies könnte zum Beispiel funktionieren, indem infizierte Personen nicht im Spital isoliert werden, sondern zu Hause in Quarantäne bleiben. Bisher verlief es meist anders. Von den sieben Fällen im Aargau sind sechs im Spital.

6:31 Amazon soll Preistreiberei bei Desinfektionsmitteln unterbinden Die USA fordert den Online-Versandhändler Amazon auf, bei Artikeln zum Schutz gegen das Coronavirus Preistreiberei auf seiner Plattform zu unterbinden. Eine Schachtel mit kleinen Handdesinfektionsflaschen, die normalerweise für 10 Dollar verkauft werden, würde online für 400 Dollar gelistet, schreibt US-Senator Edward Markey in einem Brief an Amazon. Das Unternehmen hatte vergangene Woche mehr als eine Millionen Produkte gesperrt, die behauptet hatten, das Virus heilen oder vor der Ansteckung schützen zu können.

Gesundheitsminister Alain Berset bekräftigt im Gespräch bei SRF die Massnahmen der Behörden zum Schutz der verletzlichsten Risikogruppen. Ausserdem erklärt er, wie die nächsten Schritte aussehen könnten.

6:03 Wegen Coronavirus: Flybe muss Flugbetrieb einstellen Die britische Regionalfluggesellschaft Flybe hat Insolvenz angemeldet. Die bereits angeschlagene Fluggesellschaft konnte dem durch das Coronavirus verursachten Rückgang der Reisenachfrage nicht länger standhalten. «Alle Flüge bleiben am Boden und das Geschäft ist mit sofortiger Wirkung eingestellt», erklärt die Fluggesellschaft. Die Pleite gefährdet rund 2000 Arbeitsplätze.

2:48 Kalifornien ruft Notstand aus Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat am Donnerstag wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand ausgerufen. Der Entscheid erfolgte nur wenige Stunden nach Bekanntwerden des ersten Todesfalls in dem Westküsten-Staat. Mit dem Todesfall in Kalifornien ist die Zahl Todesfälle durch die neue Lungenkrankheit in den USA auf elf gestiegen. Per Notstandserklärung können im Ernstfall rasch Gelder und andere Hilfsmittel mobilisiert werden. In Kalifornien wird bei Naturkatastrophen wie Waldbränden oder Erdbeben oft der Notstand ausgerufen, um Soforthilfe besser zu koordinieren.

1:03 Coronavirus-Fall an Luzerner Kantonsschule An der Kantonsschule Alpenquai in Luzern gibt es einen bestätigten Coronavirus-Fall. Dies teilte der Rektor der Schule auf der Schulwebsite, Link öffnet in einem neuen Fenster mit. Betroffen sei eine Schülerin, die noch am Montag und Dienstagvormittag am Unterricht teilgenommen habe. Sie befinde sich nun in Spitalpflege. Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen der betroffenen Klasse sind unter Quarantäne gestellt worden und müssen bis auf Weiteres zu Hause bleiben, wie die Schule weiter mitteilte. Der Schulbetrieb läuft allerdings weiter. Die kantonalen Behörden werden am Donnerstagnachmittag informieren. Es ist der erste Fall einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus im Kanton Luzern. Zuvor waren in der Zentralschweiz Fälle in Zug und Schwyz bekannt geworden. Legende: Die Kantonsschule Alpenquai in Luzern liegt direkt am Vierwaldstättersee. PD

23:06 Absage von Olympia in Tokio? IOC-Präsident Thomas Bach lehnt Spekulationen über eine Absage oder Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus kategorisch ab. Ein derartiges Szenario sei in den Exekutivsitzungen des Internationalen Olympischen Komitees nicht diskutiert worden. «Wir spekulieren nicht auf zukünftige Entwicklungen. Ich werde nicht die Flammen der Spekulation befeuern. Wir folgen den Ratschlägen der Weltgesundheitsorganisation. Basierend auf diesen Informationen gehen wir fest von einem Erfolg der Olympischen Spiele aus», sagte Bach am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Lausanne. Die Sommerspiele sollen am 24. Juli eröffnet werden.

22:52 USA: Repräsentantenhaus will Milliarden bereitstellen Das US-Repräsentantenhaus will für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus neue Finanzmittel in Höhe von rund 8 Milliarden US-Dollar bereitstellen. Dafür wurde am Mittwoch der Entwurf eines entsprechenden Nothilfegesetzes in die Parlamentskammer eingebracht, wie der zuständige Ausschuss mitteilte. Es wird erwartet, dass das Abgeordnetenhaus in den kommenden Tagen über das Gesetzespaket abstimmt. Es sieht drei Milliarden Dollar für die Entwicklung von Therapien und Impfstoffen vor. Rund 2 Milliarden Dollar sollen für präventive Massnahmen bestimmt sein. 435 Millionen Dollar sind für Hilfe im Ausland vorgesehen. Republikaner im Senat, der anderen Parlamentskammer, haben bereits Unterstützung für die Freigabe von Mitteln in Milliardenhöhe signalisiert. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sprach in einer Mitteilung von einer überparteilichen Einigung in beiden Parlamentskammern über die Bereitstellung der neuen Finanzmittel.

Sotschi und Weissrussland wären bereit, die Eishockey-WM 2020 durchzuführen, sollte die Schweiz wegen des Coronavirus verzichten müssen. René Fasel, der Präsident des internationalen Verbandes IIHF, will noch nicht von einem Plan B sprechen. «Die Russen haben uns einen Vorschlag unterbreitet. Sie haben gesagt, sie seien im Fall der Fälle bereit. Und dafür danke ich ihnen.» Es sei aber illusorisch zu denken, man könne alles im letzten Moment ändern, sagte Fasel. Das sei zumindest nicht so einfach. Der Zeitplan beim Verband steht: «Wir werden den 15. März abwarten und schauen, was der Bund bezüglich der Beschränkung von 1000 Zuschauern entscheidet.» «Sollte die Beschränkung aufrechterhalten bleiben, werden wir uns Anfang April an einen Tisch setzen, um zu schauen, was wir tun können. Und am 15. April muss man dann einen Entscheid fällen», führte der Freiburger aus.

22:20 Corona: Krise oder Hysterie? Kein Händeschütteln, keine Küsschen, keine grossen Veranstaltungen. Mit diesen Massnahmen soll eine rasante Verbreitung des Coronavirus in der Schweiz verhindert werden. Das Virus ist nicht aufzuhalten, dennoch stehen die Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung immer wieder in der Kritik. Die «Rundschau»-Reporter begegnen Fasnächtlern, die Bussen riskieren, begleiten den Churer Stadtpräsidenten, der Corona mit scharfen Massnahmen bekämpft und treffen ältere Menschen, die ruhig Blut bewahren – trotz Zeiten steigender Ansteckungen. 11:44 Video Corona: Krise oder Hysterie? Aus Rundschau vom 04.03.2020. abspielen

Die Unihockey-Meisterschaften werden trotz des Coronavirus fortgesetzt. Dies gab der Verband nach einer ausserordentlichen Nationalliga-Versammlung in Olten bekannt. Solange es die Vorlagen vom Bund und von den Kantonen zulassen, werden die Spiele in allen Ligen durchgeführt, heisst es in einer Mitteilung.

22:09 SZ: Drastische Massnahmen in Brunnen Bei einem ihrer Angestellten sei eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden, teilt die Seeklinik Brunnen am Mittwoch mit. Die Klinik, welche auf Depressionen und Schlafstörungen spezialisiert ist, hat einen Sonderstab einberufen. Sie untersucht nun Mitarbeitende sowie Patientinnen und Patienten, welche mit der Person in Kontakt waren. Man habe aber Glück im Unglück gehabt, meint Chefarzt Marco Gebbers. Der infizierte Mann habe nach nur einem Tag mit den typischen Symptomen entschieden, zu Hause zu bleiben. Um weitere Ansteckungen zu vermeiden, würden zurzeit keine stationären Patientinnen und Patienten mehr aufgenommen. Das Therapieangebot habe man eingeschränkt, die medizinische Betreuung sei aber gewährleistet, schreibt das Spital. Audio Drastische Massnahmen in der Seeklinik Brunnen 03:42 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 04.03.2020. abspielen. Laufzeit 03:42 Minuten.

22:04 UNO-Ökonomen erwarten Verlangsamung der Exporte Weil sich durch die Epidemie in China die dortige industrielle Produktion verlangsamt habe, erwarten Ökonomen der UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) in den kommenden Monaten eine Eintrübung der weltweiten Exporte. Das Virus habe «das Potential, nicht nur die chinesische, sondern auch die globale Wirtschaft erheblich zu verlangsamen», teilten die UNO-Wirtschaftsexperten mit. Durch seine Rolle als zentraler Produktionsstandort für viele globale Unternehmen dürfte «jede Störung von Chinas Produktion Auswirkungen auf andere Bereiche der regionalen und globalen Wertschöpfungskette» haben, heisst es im Report. Die Experten prognostizieren Exportverluste von bis zu 15 Milliarden Dollar in der Europäischen Union, rund 5 Milliarden Dollar in den USA sowie rund 5 Milliarden Dollar in Japan. Am stärksten betroffen seien die Maschinenbau- sowie die Autoindustrie. Nach Angaben eines UNO-Wirtschaftsexperten werden sich die Auswirkungen voraussichtlich «in zwei oder drei Monaten in den Statistiken manifestieren».

Das Verbot grösserer Veranstaltungen durch den Bund macht manchen wirtschaftlich schwer zu schaffen: Den Veranstaltern selbst, aber auch jenen, die auftreten sollten; jenen, die die Technik liefern, die Verpflegung, für die Sicherheit sorgen. Doch ausgerechnet diesen von ausfallenden Arbeitsstunden Betroffenen bleibt die Kurzarbeitsentschädigung meist verwehrt. Eine Kurzarbeitsentschädigung hat nur zugute, wer unbefristete Arbeitsverhältnisse anbietet.

21:30 Kein Sport-Publikum in Italien bis Anfang April Alle Sportveranstaltungen in Italien sollen wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorerst ohne Publikum stattfinden. Damit sollen weitere Ansteckungen vermieden werden, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte heute Abend in einer Videobotschaft. Nach Medienberichten gilt dieses Verbot bis zum 3. April. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wegen Coronakrise Alle Sportanlässe in Italien ohne Publikum bis Anfang April 04.03.2020 Mit Video

21:13 Kurzarbeit wegen Coronavirus: Das könnte verstärkt gefragt sein Das Coronavirus wirkt sich auch auf die Schweizer Wirtschaft aus. Um einen Stellenabbau zu verhindern, können sie seit Freitag Kurzarbeit beantragen. Angestellte arbeiten dann reduziert, erhalten aber 80 Prozent des wegfallenden Lohns von der Arbeitslosenversicherung. Momentan halten sich solche Anfragen nach Kurzarbeit noch in Grenzen. Aber das könnte sich ändern. 02:16 Video Coronavirus: Schweizer Firmen können Kurzarbeit beantragen Aus Tagesschau vom 04.03.2020. abspielen