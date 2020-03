Der Ticker startet um 6:40 Uhr

20:45 Neues Verhalten empfohlen Neu empfehlen die Behörden auch ein «Social Distancing». Das heisst: Abstand halten – zum Beispiel. Ältere Menschen durch genügend Abstand schützen. Oder bei Sitzungen Abstand halten.

20:44 Bundesrat Berset: «Haben gute Lösung» Es ist das erste Mal, dass sich die Gesundheitskonferenz und der Bund in einer solchen Situation befinden. Man habe sich erfolgreich zusammengesetzt und wolle sicherstellen, dass das Gesundheitssystem in der Schweiz gut funktioniere und man wolle die Gruppen schützen, die am meisten verletzlich sind.

20:31 Immer mehr Infizierte in Frankreich In Frankreich ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen auf 285 gestiegen. Das teilt der Chef

der staatlichen Krankenversorgung mit. Das sei ein Anstieg von 73 Fällen gegenüber dem Vortag. Bislang sind vier Personen an der Lungenkrankheit gestorben.

20:06 Die neuen Empfehlungen des BAG

19:56 Treffen von Bund und Kantonen Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) und Bundesrat Alain Berset haben heute über das weitere Vorgehen zwischen Bund und Kantonen diskutiert. Berset und GDK-Präsidentin Heidi Hanselmann informieren in Kürze über die Beratungen. Zurzeit verzögert sich die Medien-Konferenz noch ein wenig.

19:38 Zürcher Clubs erheben Daten für Virus-Tracking Die Zürcher Clubs wollen sich nicht vorwerfen lassen, die Situation mit dem Coronavirus zu verharmlosen. Sie öffnen weiterhin, ergreifen nun aber Massnahmen. Ab sofort müssen sich alle Besucherinnen und Besucher am Eingang registrieren lassen, um tanzen gehen zu können. So soll das Virustracking sichergestellt werden. Die Zürcher Gesundheitsdirektion hatte am Dienstag allen Clubs die Empfehlung abgegeben, ihre Anlässe abzusagen. Die Bar- und Clubkommission findet diese Massnahme zu drastisch. Sie legt nun ihren angegliederten Clubs eine ganze Liste von Empfehlungen nahe. So sollen neben der Registrierungspflicht die Gäste mit Erkältungsanzeichen keinen Zutritt mehr erhalten.

19:21 Basler Predigerkirche wird umgenutzt Das Basler Universitätsspital will in der Predigerkirche Leute betreuen, die sich möglicherweise mit dem Corona-Virus angesteckt haben. In den kommenden Tagen entsteht deshalb eine temporäre Empfangsstation für potenzielle Infizierte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Patienten Predigerkirche wird als Aussenstelle des Unispitals genutzt 04.03.2020 Mit Video

18:26 Italien schliesst Schulen, Zahl der Toten steigt Italien schliesst wegen der Verbreitung des neuartigen Coronavirus die Schulen und Universitäten im ganzen Land. Sie sollen von Donnerstag bis 15. März geschlossen bleiben, bestätigte Schulministerin Lucia Azzolina. Am Nachmittag war bereits darüber spekuliert worden, nun ist die Entscheidung endgültig gefallen. Unterdessen steigt die Zahl der Toten in Italien weiter. Insgesamt hätten sich bis Mittwoch 3089 Menschen infiziert, 107 seien gestorben, gab der Zivilschutz in Rom bekannt. Am Vortag waren es noch rund 2500 Infizierte und 79 Tote.

18:12 Fluggesellschaft El Al entlässt 1000 Angestellte Die israelische Airline El Al hat strenge Sparmassnahmen beschlossen. 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen entlassen werden, wie ein Sprecher der Airline Medienberichte bestätigte. Ausserdem solle das Gehalt von Führungsmitgliedern um 20 Prozent gekürzt werden. Dies gelte seit dem 1. März. Es werde bis auf weiteres keine Neueinstellungen geben. «Das Coronavirus hat einen deutlichen Rückgang der Aktivitäten von El Al und der Nachfrage nach Flügen bewirkt», hiess es in einer Mitteilung der Fluggesellschaft. El Al hat 6300 Mitarbeiter, davon 3600 Festangestellte. Nach Angaben des Sprechers sind von den Entlassungen sowohl Festangestellte als auch Zeitarbeiter betroffen. Legende: Keystone

17:57 Fallzahlen in Deutschland steigen sprunghaft Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt auf 262. Das teilt das Robert-Koch-Institut mit. Am Dienstag hatte das Institut 196 Fälle gezählt. Die meisten Erkrankungen wurden in Nordrhein-Westfalen registriert.

17:53 Vier weitere Fälle in der Schweiz bestätigt Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fällen steigt stetig. Das Referenzlabor in Genf hat bisher in 58 Fällen Ansteckungen bestätigt, wie das BAG mitteilte. 39 weitere sind von einem ersten Labor positiv getestet worden. Weitere rund 200 Verdachtsfälle sind laut BAG in Abklärung. Negativ getestet wurden in der Schweiz bisher 2675 Personen. Legende: Keystone

17:39 «Das entlastet das Gesundheitssystem und verschafft uns Zeit» Die Massnahmen des Bundes stossen nicht überall auf Verständnis. Ein Epidemiologe erklärt, weshalb sie nötig sind: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Massnahmen gegen Coronavirus «Das entlastet das Gesundheitssystem und verschafft uns Zeit» 04.03.2020 Mit Video

17:27 Auch Kanadas Notenbank senkt Leitzins Die kanadische Notenbank hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus erstmals seit mehr als vier Jahren den Leitzins herabgesetzt. Der Leitzins wird um 0.5 Prozentpunkte auf 1.25 Prozent gesenkt. Die Ausbreitung des Coronavirus stelle einen «negativen Schock» für die kanadische Wirtschaft und die Weltwirtschaft dar, teilte die Zentralbank mit. Die Notenbank sei bereit, die Zinsen – falls nötig – weiter zu senken. Bereits am Dienstag hatte die US-Notenbank den Leitzins um 0.50 Prozentpunkte gesenkt.

17:03 Auch Swiss streicht weitere Flüge Die Lufthansa-Tochter Swiss sagt weitere Flüge ab. Die Kapazitäten werden ab dem 8. März reduziert. Bei den Kurzstrecken sind es rund 20 Prozent weniger als bei Normalbetrieb, bei den Langstrecken rund 10 Prozent. Es betreffe das gesamte Kurz- und Mittelstrecken-Netz bis zum 28. März und beim Langstrecken-Netz die Ziele Tokio, Osaka und Singapur bis zum 24. April, teilte Swiss mit. Es stünden aber mit einer Ausnahme keine Flugzeuge am Boden, sagte eine Sprecherin. Die Flugzeuge würden dynamisch eingesetzt. Damit seien die Abstände zwischen den Flügen grösser. Lediglich eine Boeing 777 sei nicht im Dienst. Diese werde als Reserve genutzt, wenn die Swiss beispielsweise Wartungsarbeiten vorziehe. Legende: Keystone

16:34 Husten, Kopfschmerzen und Fieber Was bedeutet eine Ansteckung mit der Lungenkrankheit Covid-19? Das Erklärvideo zum Thema: 01:43 Video Was eine Infektion mit dem Coronavirus bedeutet Aus Puls vom 02.03.2020. abspielen

16:26 Israel verschärft Einreisebestimmungen – auch die Schweiz betroffen Israel hat neue Einreisebestimmungen verhängt. Touristen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien dürfen nicht mehr einreisen. Das berichtete der israelische Rundfunk. Einreisen dürfen Personen nur noch, wenn sie einen Nachweis haben, dass sie in Israel in häusliche Quarantäne gehen können; Hotels sind nicht erlaubt. Die Massnahme soll in den nächsten Tagen in Kraft treten. Israelische Rückkehrer müssten sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben, teilte Regierungschef Benjamin Netanjahu mit. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist das Virus mittlerweile bei 15 Personen in Israel nachgewiesen. Tausende Israelis befinden sich in häuslicher Quarantäne. Legende: Die Stadt Jerusalem mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten ist eine beliebte Destination bei Touristen. Keystone

16:17 Einbussen wegen Veranstaltungsverbot Der Schweizer Messen- und Eventverband Expo Event rechnet für die Branche mit einem Schaden von über 150 Millionen Franken durch das Grossveranstaltungsverbot des Bundesrates. Dies geht aus einer Umfrage von Expo Event bei seinen 157 Mitgliedern hervor. Die Livecom-Branche werde mitten ins Herz getroffen, teilte der Verband mit. Durch Absagen von Ausstellern sowie Absagen oder Verschiebungen durch Veranstalter fänden derzeit 80 Prozent der geplanten Veranstaltungen nicht statt. Audio Corona-Epidemie: Rudolf Minsch über die wirtschaftlichen Folgen 26:16 min, aus Tagesgespräch vom 03.03.2020. abspielen. Laufzeit 26:16 Minuten.

16:10 Weitere Ansteckung im Aargau Im Kanton Aargau hat sich die Zahl der erkrankten Personen innerhalb von 24 Stunden von sechs auf sieben erhöht. Die siebte Person steckte sich im Umfeld eines bereits erkrankten Patienten an. Nach wie vor befinden sich 150 Personen kantonsweit in Quarantäne.

16:08 Quarantäne für Spitalmitarbeitende im Kanton Bern In den Spitälern von Biel und St-Imier sowie in der Bieler Klinik Linde werden einzelne Gesundheitsfachpersonen in Quarantäne gesetzt. Die Personen standen möglicherweise in Kontakt mit am Coronavirus erkrankten Personen. In anderen Spitälern werden Quarantänemassnahmen geprüft, wie das Kantonale Führungsorgan mitteilt.