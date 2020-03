Der Ticker startet um 5:48 Uhr

14:38 Was man bereits über das Virus weiss Das neue Coronavirus verbreite sich schneller als die Grippe, und treffe auf eine nicht geimpfte Bevölkerung, sagt Berset. Der Druck auf die Spitäler sei gross, und man müsse sicherstellen, dass das Gesundheitssystem funktionieren könne. Man müsse in der Schweiz zusammenarbeiten, um dem Virus entgegenzutreten. Auch das Militär soll dazu beitragen. Der Kanton Tessin habe schon Ambulanzfahrzeuge angefordert. Auch die wirtschaftliche Situation werde vom Bundesrat beobachtet.

14:34 Pressekonferenz des Bundesrats zum Coronavirus beginnt Es informieren der Bundesrat Alain Berset sowie Daniel Koch, der Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten des BAG. Man wird informieren über die Massnahmen, die Arbeitgeber und die Bevölkerung einhalten sollen, sowie die Unterstützung, die der Bund im Kampf gegen das Coronavirus zu Verfügung stellen wird, so Berset.

14:13 Vier neue Fälle in Basel-Stadt Im Kanton Basel-Stadt haben sich vier weitere Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Somit steigt die Zahl der angesteckten Personen im Stadtkanton auf insgesamt zwölf. Dies gab der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen bekannt. Die Lage verändere sich momentan sehr dynamisch, sagte Steffen.

13:37 «Arena»: Legt das Coronavirus die Schweiz lahm? Das Coronavirus steht auch im Zentrum der heutigen «Arena». Kann es gelingen, das Virus einzudämmen und welche Konsequenzen hat die vom Bundesrat ausgerufene «besondere Lage» für die Wirtschaft? Diese Fragen diskutiert Sandro Brotz heute um 22:20 Uhr unter anderem mit Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit, Economiesuisse-Direktorin Monika Rühl und Heidi Hanselmann, Präsidentin der Gesundheitsdirektorenkonferenz.

12:54 Thurgauer Ärztin angesteckt Am Vormittag hat der Kanton Thurgau seinen ersten Corona-Fall vermeldet. Wie die Behörden mitteilen, wurde eine 47-jährige Ärztin positiv getestet. Die Frau, die sich im privaten Umfeld bei einer erkrankten Person in der Schweiz angesteckt hat, weise nur leichte Symptome auf, hiess es an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz in Frauenfeld. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut. Das Kantonsarztamt hat für die infizierte Ärztin sowie ihre zwei schulpflichtigen Kinder, die beide negativ getestet wurden, Quarantäne verordnet. Ebenso wurden Kontaktpersonen, also jene Personengruppe, die sich gemäss Definition des Bundes über mindestens 15 Minuten näher als zwei Meter bei der Infizierten befunden haben, unter Quarantäne gestellt. Dabei handelt es sich vornehmlich um Patienten der Ärztin.

12:19 Swiss verzichtet auf Umbuchungsgebühren Die Swiss bietet ihren Kunden per sofort flexiblere Umbuchungsmöglichkeiten an. Die neuen Kulanzregelungen gelten bei Umbuchungen für bestehende wie auch für zukünftige Buchungen weltweit. Konkret verzichte die Airline bis zum 31. März bei allen neu gebuchten Flügen auf die Umbuchungsgebühren. Für bestehende Buchungen gelte die neue Kulanzregelung für Flüge mit einem Abflugdatum bis zum 30. April 2020, heisst es weiter. Fluggäste könnten ihr Flugticket einmal ohne Gebühr auf ein neues Datum bis zum 31. Dezember 2020 umbuchen. Legende: Die Swiss streicht aufgrund des grassierenden Coronavirus diverse Flüge. Keystone

11:29 Zehn neue Fälle im Kanton Neuenburg Der Kanton Neuenburg vermeldet zehn neue Coronavirus-Fälle, acht bestätigte und zwei wahrscheinliche. Die Personen haben sich vermutlich bei einem Treffen einer evangelischen Freikirche im französischen Mülhausen infiziert, teilt die Staatskanzlei Neuenburg mit. Über 2000 Menschen hätten zwischen dem 17. und dem 24. Februar an einem freikirchlichen Treffen im rund 25 Kilometer von Basel entfernten elsässischen Städtchen teilgenommen. Der Kantonsarzt ergriff Massnahmen zum Schutz der am meisten gefährdeten Personen. Das Küchenpersonal eines Altersheims wurde zum Schutz der Bewohner unter Quarantäne gestellt. Menschen, die dem Ausbruch der Epidemie im Elsass ausgesetzt waren und Atemwegssymptome aufweisen, sollen soziale Kontakte vermeiden, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

10:16 UBS- und CS-Aktien fallen unter 10 Franken Die Furcht vor den Folgen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus lässt die Aktienkurse weiter purzeln: Die beiden Grossbanken stehen am Freitagmorgen überdurchschnittlich stark unter Druck. So kosten die Anteilsscheine der Credit Suisse und der UBS noch 9.82 respektive 9.79 Franken. Damit sind erstmals beide Papiere gleichzeitig für weniger als eine Zehnernote zu haben.

9:34 Erster Coronavirus-Fall im Kanton Thurgau Im Kanton Thurgau ist die erste Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Über Einzelheiten wollen die Behörden an einer Medienkonferenz heute Vormittag informieren. Damit verzeichnen 18 Kantone Fälle von Coronavirus-Ansteckungen. Im Kanton Thurgau gibt es einen ersten bestätigten Corona-Fall. Um 11 Uhr orientiert der Kanton die Medien. Ab diesem Zeitpunkt werden Sie auf diesem Kanal weiter informiert. #CoronaInfoCHpic.twitter.com/RNRKMywqxG — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) March 6, 2020

9:15 Primarschulkind im Kanton Zürich mit Coronavirus angesteckt In Hettlingen bei Winterthur hat sich ein Kind mit dem Coronavirus infiziert. Das Kind hatte die Schule während der Ansteckungszeit jedoch nicht besucht, teilt die Gemeinde mit. Die Primarschule bleibt deshalb unter den gebotenen Vorsichtsmassnahmen geöffnet. Die Schule überlegt sich aber, die Pausen künftig gestaffelt durchzuführen.

9:10 Kanton Solothurn sagt Aktionstage gegen Rassismus ab Eine weitere Veranstaltung fällt aufgrund des Coronavirus aus: Der Kanton Solothurn sagt die geplanten Aktionstage gegen Rassismus ab. Ob einzelne Veranstaltungen oder die gesamten Aktionstage zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, ist gemäss Kantonsbehörden noch unklar. Die Aktionstage gegen Rassismus hätten zwischen dem 19. und 21. März stattfinden sollen.

8:40 CS-Ökonomen kürzen BIP-Prognose Die Ökonomen der Grossbank Credit Suisse senken wegen des Coronavirus ihre Konjunkturprognose 2020 für die Schweiz. Sie erwarten neu ein Wachstum des BIP von 1.0 Prozent. Zuvor waren sie noch von einem Wachstum von 1.4 Prozent ausgegangen. Die Senkung hatten sie bereits angekündigt. Der Ausblick für 2020 sei nun «weniger angenehm, beziehungsweise sehr unsicher», hatte CS-Ökonom Claude Maurer bereits am Dienstag gesagt. Geht es nach der Credit Suisse, so soll die Eidgenossenschaft in den nun folgenden Monaten von ihren Erfahrungen aus der Finanzkrise profitieren, wie es in einem Kommentar der Bank heisst. Insbesondere die Kurzarbeit sollte die bevorzugte Handlungsoption der Politik sein, um die erste Schockwelle abzuschwächen, erklären die CS-Ökonomen.

8:13 Swisscom verzeichnet höhere Nachfrage nach Live-Videostreaming Aufgrund des aktuellen Verbots für Grossveranstaltungen setzen Veranstalter vermehrt auf Live-Videostreaming. Die Swisscom verzeichnet in diesem einen starken Anstieg der Anfragen, wie der Digital-Media-Chef der Swisscom dem Branchenportal persoenlich.com. Er nennt als Beispiel einen internationalen Grosskunden, für den Swisscom in rund zwei Wochen eine bidirektionale Videoübertragung an vier internationalen Standorten gleichzeitig, in mehreren Sprachen, inklusive Teilnahmemöglichkeit für User aus betroffenen Gebieten, die im Homeoffice arbeiteten, organisiere. Der Event hätte ursprünglich physisch stattfinden sollen und werde nun «gewissermassen virtualisiert».

7:12 Züge zwischen Schweiz und Italien werden desinfiziert Die italienischen Behörden haben das Desinfizieren von Zügen zwischen der Schweiz und Italien angeordnet. Die SBB führt die Desinfektion jedes Mal durch, wenn ein Zug in der Schweiz wendet und bei der täglichen Reinigung. Eine entsprechende Meldung der Zeitung «Blick» hat die SBB bestätigt. Italien ist mit mittlerweile mehr als 3000 Fällen das Land mit den meisten bestätigten Corona-Infektionen ausserhalb Asien.

6:50 Busbetriebe haben Notfallpläne bereit Auch für die ÖV-Betriebe stellt sich die Frage, wie sie mit dem Coronavirus umgehen. Regionale Busbetriebe in den Kantonen Aargau und Solothurn setzen als erste Massnahmen auf häufiges Desinfizieren der Türknöpfe und das Aufhängen der Plakate mit Verhaltensregeln des Bundes. In den Schubladen der Busbetriebe befinden sich auch Notfallpläne, um weitere Massnahmen zu treffen. Diese beinhalten unter anderem einen besseren Schutz der Chauffeure oder eine weniger enge Taktung der Fahrpläne. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus auf dem Vormarsch Regionale Busbetriebe sind vorbereitet 06.03.2020 Mit Audio

6:39 Anstehende GVs bringen Grosskonzerne ins Schwitzen Bis mindestens zum 15. März gilt in der Schweiz ein Versammlungsverbot für Veranstaltungen mit über 1000 Personen. Dies betrifft auch die bevorstehenden Generalversammlungen grosser Konzerne. Da das neue Aktienrecht, welches eine virtuelle GV ermöglichen würde, noch nicht gilt, dürfen nach jetzigem Stand keine Aktionäre von einer GV ausgeschlossen werden. Sollten die Konzerne ihre Generalversammlung in mehreren Räumen oder zusätzlichen Zelten durchführen müssen, könnten sie dies vor logistische Probleme stellen. Lesen Sie hier mehr dazu: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wegen Coronavirus Wenn die Durchführung der GV zur Zitterpartie wird 06.03.2020 Mit Audio