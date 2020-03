Der Ticker startet um 5:48 Uhr

9:34 Erster Coronavirus-Fall im Kanton Thurgau Im Kanton Thurgau ist die erste Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Über Einzelheiten wollen die Behörden an einer Medienkonferenz heute Vormittag informieren. Damit verzeichnen 18 Kantone Fälle von Coronavirus-Ansteckungen. Im Kanton Thurgau gibt es einen ersten bestätigten Corona-Fall. Um 11 Uhr orientiert der Kanton die Medien. Ab diesem Zeitpunkt werden Sie auf diesem Kanal weiter informiert. #CoronaInfoCHpic.twitter.com/RNRKMywqxG — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) March 6, 2020

9:15 Primarschulkind im Kanton Zürich mit Coronavirus angesteckt In Hettlingen bei Winterthur hat sich ein Kind mit dem Coronavirus infiziert. Das Kind hatte die Schule während der Ansteckungszeit jedoch nicht besucht, teilt die Gemeinde mit. Die Primarschule bleibt deshalb unter den gebotenen Vorsichtsmassnahmen geöffnet. Die Schule überlegt sich aber, die Pausen künftig gestaffelt durchzuführen.

9:10 Kanton Solothurn sagt Aktionstage gegen Rassismus ab Eine weitere Veranstaltung fällt aufgrund des Coronavirus aus: Der Kanton Solothurn sagt die geplanten Aktionstage gegen Rassismus ab. Ob einzelne Veranstaltungen oder die gesamten Aktionstage zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, ist gemäss Kantonsbehörden noch unklar. Die Aktionstage gegen Rassismus hätten zwischen dem 19. und 21. März stattfinden sollen.

8:40 CS-Ökonomen kürzen BIP-Prognose Die Ökonomen der Grossbank Credit Suisse senken wegen des Coronavirus ihre Konjunkturprognose 2020 für die Schweiz. Sie erwarten neu ein Wachstum des BIP von 1.0 Prozent. Zuvor waren sie noch von einem Wachstum von 1.4 Prozent ausgegangen. Die Senkung hatten sie bereits angekündigt. Der Ausblick für 2020 sei nun «weniger angenehm, beziehungsweise sehr unsicher», hatte CS-Ökonom Claude Maurer bereits am Dienstag gesagt. Geht es nach der Credit Suisse, so soll die Eidgenossenschaft in den nun folgenden Monaten von ihren Erfahrungen aus der Finanzkrise profitieren, wie es in einem Kommentar der Bank heisst. Insbesondere die Kurzarbeit sollte die bevorzugte Handlungsoption der Politik sein, um die erste Schockwelle abzuschwächen, erklären die CS-Ökonomen.

8:13 Swisscom verzeichnet höhere Nachfrage nach Live-Videostreaming Aufgrund des aktuellen Verbots für Grossveranstaltungen setzen Veranstalter vermehrt auf Live-Videostreaming. Die Swisscom verzeichnet in diesem einen starken Anstieg der Anfragen, wie der Digital-Media-Chef der Swisscom dem Branchenportal persoenlich.com. Er nennt als Beispiel einen internationalen Grosskunden, für den Swisscom in rund zwei Wochen eine bidirektionale Videoübertragung an vier internationalen Standorten gleichzeitig, in mehreren Sprachen, inklusive Teilnahmemöglichkeit für User aus betroffenen Gebieten, die im Homeoffice arbeiteten, organisiere. Der Event hätte ursprünglich physisch stattfinden sollen und werde nun «gewissermassen virtualisiert».

7:12 Züge zwischen Schweiz und Italien werden desinfiziert Die italienischen Behörden haben das Desinfizieren von Zügen zwischen der Schweiz und Italien angeordnet. Die SBB führt die Desinfektion jedes Mal durch, wenn ein Zug in der Schweiz wendet und bei der täglichen Reinigung. Eine entsprechende Meldung der Zeitung «Blick» hat die SBB bestätigt. Italien ist mit mittlerweile mehr als 3000 Fällen das Land mit den meisten bestätigten Corona-Infektionen ausserhalb Asien.

6:50 Busbetriebe haben Notfallpläne bereit Auch für die ÖV-Betriebe stellt sich die Frage, wie sie mit dem Coronavirus umgehen. Regionale Busbetriebe in den Kantonen Aargau und Solothurn setzen als erste Massnahmen auf häufiges Desinfizieren der Türknöpfe und das Aufhängen der Plakate mit Verhaltensregeln des Bundes. In den Schubladen der Busbetriebe befinden sich auch Notfallpläne, um weitere Massnahmen zu treffen. Diese beinhalten unter anderem einen besseren Schutz der Chauffeure oder eine weniger enge Taktung der Fahrpläne.

6:39 Anstehende GVs bringen Grosskonzerne ins Schwitzen Bis mindestens zum 15. März gilt in der Schweiz ein Versammlungsverbot für Veranstaltungen mit über 1000 Personen. Dies betrifft auch die bevorstehenden Generalversammlungen grosser Konzerne. Da das neue Aktienrecht, welches eine virtuelle GV ermöglichen würde, noch nicht gilt, dürfen nach jetzigem Stand keine Aktionäre von einer GV ausgeschlossen werden. Sollten die Konzerne ihre Generalversammlung in mehreren Räumen oder zusätzlichen Zelten durchführen müssen, könnten sie dies vor logistische Probleme stellen.