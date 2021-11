Mit den steigenden Fallzahlen werden in der Politik und in der Öffentlichkeit vermehrt Diskussionen rund um Verschärfungen der Coronamassnahmen in der Schweiz geführt. Wir haben die SRF-Community gefragt, ob sie weitere Massnahmen befürworten. Und welche Verschärfungen am sinnvollsten wären.

Ablehnung gegenüber weiteren Massnahmen

Von rund 55'000 Personen, welche an einer nicht repräsentativen Umfrage von SRF teilgenommen haben, lehnen satte 62 Prozent weitere Verschärfungen zur Eindämmung des Virus ab. Ein Blick in die Kommentarspalte zeigt, dass einige User Pandemie-müde geworden sind. So schreibt SRF-User Lukas Baumann, dass bei den aktuellen Massnahmen der Wurm drin sei, da die Zahlen trotz des geltenden 3G-Regimes ansteigen und bereits neue Massnahmen diskutiert würden. Beat Reuteler empfindet die aktuelle Impfrate zwar als bescheiden, aber sie reiche aus, um die bestehenden Massnahmen beizubehalten und nicht weiter zu verschärfen.

Booster-Impfung für alle – keine Lockdowns mehr

In einem nicht repräsentativen Ranking haben rund 26'000 Personen angegeben, welche weiteren Massnahmen sie befürworten würden. Am meisten Zustimmung findet die Freigabe der Booster-Impfung für die gesamte Bevölkerung, gefolgt von der Ausweitung des Maskenobligatoriums auf Büroräume und Veranstaltungen sowie die Absage von Grossveranstaltungen. SRF-Userin Lukretia Candreja schreibt hierzu, man solle nun alle Personen «boostern», deren Impfung länger als sechs Monate her sei. Mit den steigenden Zahlen müsse die Maskenpflicht in Innenräumen sofort wieder eingeführt werden, meint Conny Hasler. Jedoch reiche diese Massnahme allein nicht aus, solange die Impfquote nicht weiter zunehme.

Umfrage zu Massnahmen-Erweiterung 25‘662 Stimmen wurden abgegeben Quelle: SRF Booster-Impfung für alle Ausweitung der Maskenpflicht für alle Absage von Grossveranstaltungen Kostenlose Tests für alle 3G-Regel am Arbeitsplatz 2G-Regel 2G-plus-Regel Kontaktbeschränkungen Lockdown für alle Lockdown für Ungeimpfte

Besonders unbeliebt ist gemäss Ranking die Möglichkeit eines weiteren Shutdowns für die gesamte Bevölkerung sowie die Einführung einer 2G-Plus-Regel, also eine 2G-Regelung mit zusätzlicher Testpflicht für alle Personen. Ebenfalls lehnt die Community eine erneute Einschränkung der Personenzahl bei Treffen eher ab. Für SRF-User Georg Fischer ist klar: erneute Shutdowns für die Bevölkerung seien mit dem Vorhandensein verschiedener Impfstoffe keine Option mehr und man könne nicht weiter Rücksicht auf Impfunwillige nehmen. Kris Kronig befürchtet, dass nach einem weiteren Shutdown die Zahlen aufgrund der Massnahmenlockerung einfach wieder in die Höhe schnellen würden, da die Immunisierung der Bevölkerung einfach verschoben würde.

Wie geht es weiter?

Aktuell gilt in der Schweiz die 3G-Regelung, welche Zertifikate für Geimpfte, Genesene und Getestete vorsieht. Als flankierende Massnahme gilt eine Maskenpflicht beispielsweise im öffentlichen Verkehr oder in Einkaufsläden. Eine 2G-Regelung ist hierzulande aktuell noch nicht salonfähig, unter den Gesundheitsdirektoren sei laut Lukas Engelberger, Direktor der Gesundheitsdirektorenkonferenz, noch «keine formalisierte» Diskussion über 2G geführt worden. Für eine solche Regelung wäre zudem eine Gesetzesänderung notwendig, welche nicht in kurzer Zeit umgesetzt werden kann. Sollte die Lage eskalieren, könnten gemäss Engelberger eine Ausweitung der Maskenpflicht bei Grossveranstaltungen oder eine Begrenzung der Personenzahl in Innenräumen als nächste Schritte erfolgen.

Was halten Sie von den Umfrageresultaten und welche Gefühle lösen diese bei Ihnen aus? Halten Sie die von der Community gewählten Massnahmen für sinnvoll? Sagen Sie es uns in den Kommentaren.