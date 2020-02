Wo sich die Personen in der Schweiz in Quarantäne befinden, geben die Behörden nicht bekannt. Daniel Koch sagt nur, dass mehrere Kantone betroffen seien. Man wolle die betroffenen Personen nicht einem Medienrummel aussetzen und äussere sich daher nicht zu den genauen Standorten der Quarantäne: «Sie brauchen jetzt nicht auch noch zehn Kameras.»

14:08

Fünf Schweizer reisen aus China zurück

Zurzeit werden zudem fünf Schweizer und zwei ihrer chinesischen Angehörigen aus Wuhan via Paris in die Schweiz zurückgeführt. Sie müssen in der Schweiz ebenfalls in eine zweiwöchige Quarantäne. Das sagt Hans-Peter Lenz, Chef des Krisenmanagementzentrums des EDA.