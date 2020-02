Es ist noch unklar, ob sich die Schweizer Staatsangehörigen, die sich in Frankreich unter Quarantäne befinden, an den Kosten der Rückführung beteiligen müssen. Gemäss Hans-Peter Lenz vom EDA, sei das noch nicht entschieden. Man stehe in Kontakt mit den französischen Behörden. Allerdings hätten die betroffenen Personen kaum fahrlässig gehandelt, weswegen wohl – wenn überhaupt – höchstens kleine Beträge anfallen könnten.

14:17

Schweizer in Quarantäne in Frankreich

Die am 3. Februar mit dem Evakuationsflug zurückgekehrten 5 Schweizerinnen und Schweizer befinden sich in der Nähe von Marseille. Ihnen gehe es gut, so Hans-Peter Lenz. Das EDA helfe nach Ende der Quarantäne bei der Rückkehr in die Schweiz.