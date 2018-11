Der Bahnverkehr zwischen Landquart und Chur ist gestört. Grund ist ein in Chur aus den Schienen gesprungener Baukran.

Es kommt deshalb zwischen Zürich und Chur im Fern- und im Regionalverkehr zu Zugausfällen und Umleitungen.

Die Beeinträchtigung auf der Bahn-2000-Strecke zwischen Bern und Olten ist inzwischen behoben worden.

Legende: Zwischen Zürich und Chur ist der Bahnverkehr gestört. SRF

Wegen eines am frühen Freitagmorgen aus den Schienen gesprungenen Baukrans ist der Bahnverkehr zwischen Chur und Landquart (GR) zurzeit beeinträchtigt.

Die Intercity-Züge IC 3 von Zürich HB nach Chur und die S-Bahn-Züge S 12 zwischen Sargans und Chur fallen jeweils in beiden Richtungen aus.

Die Regionalzüge von Zürich HB nach Chur halten ausserordentlich in Maienfeld, während in entgegengesetzter Richtung kein Halt in Maienfeld vorgesehen ist.

Störung dauert länger als erwartet

Die SBB ging zunächst davon aus, dass die Störung im Lauf des Vormittags behoben werden kann. Weil Schienenteile ersetzt werden müssten und eine Weiche beschädigt sei, zögen sich die Reparaturarbeiten nun aber in den Nachmittag hinein.

Wegen einer technischen Störung an der Bahnanlage war am frühen Freitagmorgen auch die Bahnverbindung zwischen Bern und Olten gestört. Die Beeinträchtigung auf der Bahn-2000-Strecke – auf der Verbindung Bern-Zürich – ist indessen aber behoben worden.

Zusammenstoss in Chur am frühen Morgen

In Chur sei bei Bauarbeiten kurz nach 5 Uhr ein Kran aus den Schienen gesprungen, nachdem er mit einem Schweissrolli zusammengestossen sei, sagte SBB-Sprecher Daniele Pallecchi. Verletzte habe es dabei nicht gegeben.

Der Baukran stand bereits am frühen Morgen wieder auf dem Gleis. Eines der beiden Gleise sei aber noch gesperrt, so Pallecchi. Die SBB empfiehlt Reisenden, die Online-Fahrpläne zu konsultieren. Aktuelle Informationen zur Beeinträchtigung sind derweil auf der SBB-Störungsseite zu finden.