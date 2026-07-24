Ein Biber hatte es sich in der Badi gemütlich gemacht. Das Tier fühlte sich so wohl, dass das Bad schliessen musste.

Biberstein AG hat seit 2000 eine Biobadi – die erste der Schweiz. In den Schwimmteich kommen weder Chlor noch weitere Chemikalien wie in anderen Freibädern. Das Wasser wird natürlich gereinigt, Schadstoffe werden von Mikroorganismen und Pflanzenwurzeln abgebaut.

Legende: Links wird gebadet, rechts wird das Wasser biologisch gefiltert. Die beiden Bereiche sind durch eine Glaswand getrennt. SRF

In dieser kleinen natürlichen Badi an der Aare gefällt es nicht nur den Menschen, sondern auch einem Biber. Seit letzter Woche stattete er dem Bad nächtliche Besuche ab.

Auch ein hoher Zaun und ein Elektrodraht hinderten ihn nicht daran. Am Morgen verliess er das Gelände jeweils – am Donnerstag blieb er aber. Die Aargauer Zeitung berichtete darüber.

Der Gartenschlauch half nicht

«Wir versuchten, ihn zu verscheuchen. Aber das war nicht einfach», sagt Bademeister Rolf Gurtner. Auch vom Wasserstrahl aus dem Gartenschlauch liess sich der Biber nicht beeindrucken.

Aus Sicherheitsgründen entschied man, dass das Bad am Donnerstag geschlossen bleibt. Biber können beissen, wenn sie sich angegriffen fühlen. «Wenn der Biber mehrere Male am selben Ort ist, kann er diesen als Revier ansehen und aggressiv werden.» Ausserdem könne der Urin des Tiers Infektionen verursachen.

Legende: Im Naturteich war der Biber trotz Zaun und Elektrodraht (im Hintergrund) schwimmen. Der Zaun soll nun bibersicher gemacht werden. SRF

Der Biber blieb den ganzen Donnerstag in der Badi. Am späteren Nachmittag sei das Tier dann von allein abgezogen, erzählt der Bademeister. Andernfalls wäre er am Freitag vom kantonalen Biberbeauftragten eingefangen worden.

Herzig, aber nicht im Schwimmbad

Am Freitag konnte die Biobadi Biberstein aber wieder öffnen. Die Badegäste sind froh, dass sie nun wieder ihre Runden im Becken drehen können. Der Biber im Teich mit den Seerosen habe zwar ein sehr herziges Bild abgegeben, meint etwa Marianna Ludi. Aber in die Badi gehöre er halt doch nicht.

Legende: Romy Gloor Graf schwimmt seit 26 Jahren nach Möglichkeit täglich in der Biobadi. SRF

Auch Romy Gloor Graf ist es ohne Biber wohler. «Es ist Natur. Aber es gab mir zu denken, weil ich weiss, dass Biberurin nicht gesund ist für Menschen.»

Martin Keller meint, zum Gemeindenamen würde das Tier eigentlich passen. Und bei einem Schwimmbad direkt neben der Aare sei man vor dem Biber wohl nie ganz sicher.

Legende: Sperrzone Kinderbecken: Weil das Wasser verunreinigt sein könnte, bleibt es sicher bis zum Eintreffen der Proben geschlossen. SRF

Das Schwimmbecken ist also wieder geöffnet, das Naturbecken für Kinder bleibt aber abgesperrt. Dort war der Biber zwar nicht im Wasser – aber im Naturteich. Und dieser ist mit dem Kinderbecken verbunden.

Um sicherzugehen, dass das Wasser nicht verunreinigt ist, wurden Proben entnommen und an den Kanton geschickt. Bis die Ergebnisse Entwarnung geben, bleibt das Naturbecken zu.

Zaun wird bibersicher

An einem schönen Tag während der Sommerferien die Schwimmbecken schliessen zu müssen, sei natürlich ärgerlich, meint Bademeister Rolf Gurtner. «Der Biber gehört zu Biberstein – aber lieber nicht in die Badi.»

Legende: Damit der Biber in der Biobadi nicht heimisch wird, soll der Zaun bibersicher gemacht werden, sagt Bademeister Rolf Gurtner. SRF

Das Tier habe einigen Schaden angerichtet. Der Biber habe viele Seerosen im Naturteich gefressen und einen Baum angeknabbert, den man wahrscheinlich fällen müsse. Die Badi will sich deshalb besser wappnen. Der Zaun soll bibersicher gemacht werden.