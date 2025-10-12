 Zum Inhalt springen

Behörden informieren live Kantonspolizei: «Diese Suche nach Gewalt war besorgniserregend»

  • Die Kantonspolizei Bern und der Stadtberner Sicherheitsdirektor Alec von Graffenried äussern sich an einer Medienkonferenz zur unbewilligten Kundgebung vom Samstag.
  • Bei der unbewilligten Pro-Palästina-Demonstration in der Berner Innenstadt ist es am Samstagnachmittag zu Ausschreitungen gekommen.
  • Dabei wurden 18 Polizistinnen und Polizisten sowie Kundgebungsteilnehmende verletzt.
  • Schätzungsweise 5000 Menschen nahmen an der Demonstration teil.

Themen in diesem Liveticker

  • Polizei musste nachts noch aufräumen
  • «Die Polizei war gut vorbereitet»
  • Die Medienkonferenz beginnt
  • 18 verletzte Polizisten an Palästina-Demo in Bern
  • Die Teilnehmenden an der MK
  • Willkommen zum Liveticker

Tagesschau vom 11.10.2025, 19:30 Uhr

