- Die Kantonspolizei Bern und der Stadtberner Sicherheitsdirektor Alec von Graffenried äussern sich an einer Medienkonferenz zur unbewilligten Kundgebung vom Samstag.
- Bei der unbewilligten Pro-Palästina-Demonstration in der Berner Innenstadt ist es am Samstagnachmittag zu Ausschreitungen gekommen.
- Dabei wurden 18 Polizistinnen und Polizisten sowie Kundgebungsteilnehmende verletzt.
- Schätzungsweise 5000 Menschen nahmen an der Demonstration teil.
