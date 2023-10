Dieser Tage erhalten viele in der Deutschschweiz Jodtabletten in der Post. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Darum geht es: Haushalte im Umkreis von 50 Kilometern rund um die Schweizer Kernkraftwerke erhalten in den nächsten Wochen neue Jodtabletten. Diese sollen im Falle eines schweren Kernkraftwerk-Unfalls eingenommen werden.

Wie wirken Jodtabletten? Kaliumiodid-Tabletten enthalten grosse Mengen an nicht-radioaktivem Jod. Das Jod aus der Tablette wird von der Schilddrüse aufgenommen. Dadurch hat die Schilddrüse keine Kapazität mehr, radioaktives Jod aufzunehmen, und die Schilddrüse ist «blockiert». Danach eingeatmetes oder mit der Nahrung verschlucktes radioaktives Jod wird von der Schilddrüse nicht mehr aufgenommen.

Legende: Gelangt radioaktives Jod in die Schilddrüse, bestrahlt sie diese und kann sie so schädigen. Davor sollen Kaliumiodid-Tabletten schützen. (17.08.15) KEYSTONE/Christian Beutler

Wie gut schützen Jodtabletten? Rechtzeitig eingenommen, schützen Jodtabletten die Schilddrüse wirksam vor der Aufnahme von radioaktivem Jod. Die positive Wirkung wurde durch Nachuntersuchungen des Reaktorunfalls von Tschernobyl im Jahr 1986 bestätigt. In Polen wurden damals 10.5 Millionen Kinder und 7 Millionen Erwachsene mit Jod behandelt. Bei den behandelten Personen gab es keinen Anstieg der Schilddrüsenkrebshäufigkeit. In Belarus hingegen – wo keine Jodblockade durchgeführt wurde – ist nach Tschernobyl der Schilddrüsenkrebs bei Kindern, der sonst extrem selten vorkommt, hundertmal häufiger aufgetreten. Jodtabletten schützen den Körper allerdings nicht vor direkter radioaktiver Strahlung oder der schädlichen Wirkung anderer radioaktiver Stoffe.

Archiv: Bund versorgt Kantone Zürich und Schaffhausen mit Jodtabletten 05:25 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 10.10.2023.

Wie lange schützt eine Jodtablette? Im Ernstfall müssen Kinder ab zwei Monaten und Erwachsene die Tabletten täglich einnehmen.

Was passiert, wenn ich eine Tablette ohne Notfall einnehme? Zu viel Jod im Körper kann eine Jodvergiftung verursachen, die sich in Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel und Hautausschlägen äussern kann. Einige Menschen können auch allergisch auf Jod reagieren, was zu Symptomen wie Hautausschlag, Juckreiz und Atembeschwerden führen kann. Ein dauerhafter Jodüberschuss kann zu einer Schilddrüsenüberfunktion führen. Laut Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) sind die Nebenwirkungen jedoch selten und in der Regel harmlos.

Warum werden Jodtabletten nur für Personen unter 45 empfohlen? Wie frühere Atomunfälle gezeigt haben, führt radioaktives Jod vor allem bei jungen Menschen zu Schilddrüsenkrebs. Das Risiko, Schilddrüsenkrebs zu entwickeln, nimmt mit zunehmendem Alter stark ab. Mögliche Nebenwirkungen von Jodtabletten erhalten dadurch gemäss BAG mehr Gewicht. Gleichzeitig erhöht sich im Alter auch das Risiko von schweren Nebenwirkungen, zum Beispiel für eine durch Jod ausgelöste Schilddrüsenüberfunktion.

Warum werden die Tabletten nur im Umkreis von 50 Kilometer verteilt? Bei der Einnahme von Jodtabletten spielt der richtige Zeitpunkt eine grosse Rolle: Werden die Tabletten zu früh geschluckt, wird das nicht-radioaktive Jod ausgeschieden, bevor es überhaupt gebraucht wird. Werden die Tabletten hingegen zu spät eingenommen, kann sich radioaktives Jod in der Schilddrüse anreichern, bevor die Jodblockade funktioniert. Sie dürfen deswegen nur auf Anordnung der Behörden eingenommen werden. Ausserhalb des 50-Kilometer-Bereichs um die Schweizer Kernkraftwerke bleibt laut BAG im Notfall mehr Zeit, um die Bevölkerung mit den Jodtabletten versorgen zu können.