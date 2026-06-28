Ein Stück Verkehrsgeschichte rollt durch Bern und erzählt von einer erstaunlichen Reise – vom Arbeitsgerät zum Schrotthaufen und weiter zur Anerkennung als Denkmal.

Dampftram steht neu unter Denkmalschutz und fährt noch immer

1894 wurde das Internationale Olympische Komitee gegründet, das erste Automobilrennen der Welt von Paris nach Rouen fand statt und die Affäre Dreyfus nahm ihren Anfang. Im selben Jahr fuhr das erste Tram, das mit einer Dampflokomotive angetrieben wurde, durch die Strassen der Stadt Bern.

Vor 132 Jahren

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. In einer anderen Zeit: 1894 fährt das erste Dampftram durch die Gassen Berns. Bildquelle: zvg/Bernmobil historique. 1 / 2 Legende: In einer anderen Zeit: 1894 fährt das erste Dampftram durch die Gassen Berns. zvg/Bernmobil historique

Bild 2 von 2. Die Dampftrams sind allerdings nur acht Jahre in Bern unterwegs. Ab 1902 werden die Trams elektrisch angetrieben. Bildquelle: zvg/Bernmobil historique. 2 / 2 Legende: Die Dampftrams sind allerdings nur acht Jahre in Bern unterwegs. Ab 1902 werden die Trams elektrisch angetrieben. zvg/Bernmobil historique Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die damalige Berner Tramway Gesellschaft kaufte acht Dampflokomotiven und zwölf Anhänger, die in Winterthur gebaut wurden. Allerdings war die Technik acht Jahre später schon wieder überholt: Ab dem Jahr 1902 war das gesamte Tramnetz in Bern elektrifiziert und die Dampfloks wurden durch elektrische Trams ersetzt.

Nummer 12 mit einer bewegten Geschichte

132 Jahre nach der Jungfernfahrt in Bern existieren tatsächlich noch zwei Trams. Das eine, die Nummer 18, steht im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern. Das andere, Nummer 12, fährt wieder in Bern, hat aber eine bewegte Geschichte hinter sich.

Aufwändige Fahrt

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Gebaut wurden die Dampftrams von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) in Winterthur. Bildquelle: SRF/Nik Rigert. 1 / 5 Legende: Gebaut wurden die Dampftrams von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) in Winterthur. SRF/Nik Rigert

Bild 2 von 5. 1959 gelangte die Dampflok in die Sammlung Technorama in Winterthur. In einem «ruinenartigen Zustand» kam sie 1994 zurück nach Bern. Bildquelle: ETH Bibliothek Zürich/Hans-Peter Bärtschi. 2 / 5 Legende: 1959 gelangte die Dampflok in die Sammlung Technorama in Winterthur. In einem «ruinenartigen Zustand» kam sie 1994 zurück nach Bern. ETH Bibliothek Zürich/Hans-Peter Bärtschi

Bild 3 von 5. Dort wurde sie in ihre Einzelteile zerlegt und repariert, bis sie 2002 wieder in Bern fahren konnte. Bildquelle: SRF/Nik Rigert. 3 / 5 Legende: Dort wurde sie in ihre Einzelteile zerlegt und repariert, bis sie 2002 wieder in Bern fahren konnte. SRF/Nik Rigert

Bild 4 von 5. Vier Stunden vor der Fahrt muss mit dem Heizen begonnen werden. Bildquelle: SRF /Nik Rigert. 4 / 5 Legende: Vier Stunden vor der Fahrt muss mit dem Heizen begonnen werden. SRF /Nik Rigert

Bild 5 von 5. Danach kann das 132-jährige Tram das Depot verlassen. Bildquelle: SRF/Nik Rigert. 5 / 5 Legende: Danach kann das 132-jährige Tram das Depot verlassen. SRF/Nik Rigert Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Während Jahrzehnten war die Dampflokomotive als Werk-Lok bei einer Sägerei in Biel im Einsatz, danach wurde sie für ein geplantes Museum gelagert, bis sie dann im Technorama in Winterthur draussen vor sich hin rostete. In den 1990er-Jahren fand sie den Weg zurück nach Bern.

«Die Dampflok war damals in einem ruinenartigen Zustand und musste in ihre Einzelteile zerlegt werden», sagt Tim Hellstern, der als Heizer auf dem Dampftram 12 im Einsatz ist. Die Dampflok wurde repariert und seit 2002 fährt sie an ausgewählten Tagen wieder in Bern.

Legende: Der Anhänger der Dampflokomotive 12 wurde nach den Originalplänen nachgebaut. SRF/Nik Rigert

Die Stiftung Bernmobil Historique kümmert sich um die alte Lokomotive. Das sei aufwendig, sagt die Präsidentin der Stiftung, Corine Ribeli: «Wenn beispielsweise ein mechanisches Teil kaputtgeht, muss das in Handarbeit entweder geflickt oder neu gemacht werden.»

Von 41 produzierten Dampflokomotiven ist das die einzige, die noch fährt.

Nun wurde die 132 Jahre alte Lok Nummer 12 von der Denkmalpflege des Kantons Bern unter Schutz gestellt. «Von 41 produzierten Dampflokomotiven ist das die einzige, die noch fährt», sagt Alexander Kobe von der kantonalen Denkmalpflege. Ausserdem könne man daran die Motorisierung des Nahverkehrs vor 1900 und in der Zeit zwischen Betrieb durch Pferde und Elektrizität sehen, so Kobe.