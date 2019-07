Berset meint, er könne nicht im Namen des Bundesrates über den Vorschlag der Sozialpartner zur Reform der 2. Säule sprechen. Diesen hatten Gewerkschaften und Arbeitgeberverband gestern präsentiert. Der Bundesrat werde im November eine Vernehmlassungsvorlage zur Reform der beruflichen Vorsorge präsentieren. Berset fügt allerdings hinzu: «Ich meine, man sollte einfach den Kompromiss nehmen, den uns die Sozialpartner vorgeschlagen haben, und diesen in die Vernehmlassung schicken.» Allenfalls werde der Bundesrat den Vorschlag noch in einigen Punkten konkretisieren.

Die AHV und die berufliche Vorsorge seien in der Vorlage nicht automatisch miteinander verknüpft, so Berset. Bei der 1. Säule sei man schon weiter. Die Reform der AHV komme nun ins Parlament, die berufliche Vorsorge erst danach.

Die Idee, auch das Rentenalter für Männer anzuheben, sei in der Vernehmlassung keine Option gewesen, meint Berset. Deshalb habe es keine ausführliche Diskussion darüber gegeben. Seine Erfahrung zeige jedoch: Schon eine kleine Anpassung sei schwierig – eine grössere Anpassung erst recht. Das sei auch der Grund, warum man nicht von einem Rentenalter 66 für Männer und Frauen spreche.

Zur Altersvorsorge gehöre auch die zweite Säule, so Berset. Dazu haben die Sozialpartner gestern ihren Kompromissvorschlag vorgestellt. Berset begrüsst den Vorschlag: «Der Vorschlag ist ausgewogen. Insbesondere für Frauen, ältere Arbeitnehmende, Einkommensschwächere und auch für die Jungen ist er eine gute Nachricht».

Mit der Reform AHV 21 will der Bundesrat die AHV um 2.8 Milliarden Franken entlasten. Die Finanzen der AHV sollen so bis 2030 stabilisiert werden.

Der Zeitpunkt des AHV-Rentenbezugs soll zwischen 62 und 70 Jahren frei gewählt werden können. Ausserdem will der Bundesrat Anreize setzen, damit Erwerbstätige über 65 hinaus arbeiten.

Legende: Video Berset: «Die Geschichte der AHV in den letzten 20 Jahren ist eine Geschichte des Scheiterns» abspielen. Laufzeit 00:20 Minuten.

Berset: «Die Geschichte der AHV in den letzten 20 Jahren ist eine Geschichte des Scheiterns»

15:08

Höhere Mehrwertsteuer

Im Weiteren will der Bundesrat die Mehrwertsteuer um maximal 0.7 Prozentpunkt erhöhen. Die Mehreinnahmen sollen in die AHV fliessen. Ursprünglich waren 1.5 Prozentpunkte vorgesehen gewesen. Nach der Annahme der AHV-Steuervorlage mit einer Zusatzfinanzierung von 2 Milliarden Franken sei der Finanzbedarf aber nur noch etwa halb so gross.