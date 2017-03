Das Bundesgericht hat die Beschwerde eines Mannes abgewiesen , der vom Bundesstrafgericht 2016 wegen Verstosses gegen das «Al-Qaïda/IS-Gesetz» zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt wurde.

, der vom Bundesstrafgericht 2016 wegen Verstosses gegen das «Al-Qaïda/IS-Gesetz» zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt wurde. Der Betroffene aus dem Grossraum Winterthur war 2015 im Flughafen Zürich bei der Ausreise in die Türkei verhaftet worden . Von dort aus wollte er sich der Terrororganisation «Islamischer Staat» (IS) anschliessen.

. Von dort aus wollte er sich der Terrororganisation «Islamischer Staat» (IS) anschliessen. Die Bundesanwaltschaft hatte ihn mehrerer mutmasslicher Verstösse gegen das sogenannte IS-Gesetz und der Unterstützung einer kriminellen Organisation beschuldigt. Zudem wurden ihm mehrere Verstösse gegen das Verbot von Gewaltdarstellungen vorgeworfen.

Der Schuldspruch: Aufgrund der Beweise ging das Bundesstrafgericht zunächst aus, dass sich der Verurteilte zur Ideologie des IS bekannt hat, sich deren Wertekanon zu eigen gemacht hat und sich dem IS zur Verfügung stellen wollte. Das Bundesstrafgericht gewichtete die propagandistische Wirkung seines Vorgehens als hoch. Der Schuldspruch lautete «Förderung der Aktivitäten (des IS) auf andere Weise».

Und was heisst das? «Auf andere Weise?». Im konkreten Fall ist das Bundesstrafgericht davon ausgegangen, dass der IS in seinen verbrecherischen Tätigkeiten auch dann gefördert werde, wenn sich eine Einzelperson vom IS so beeinflussen lasse, dass sie dessen radikalisierende Propaganda in objektiv erkennbarer Weise bewusst weiterverbreite oder sich in dem vom IS propagierten Sinn gezielt aktiv verhalte.

Dem Aufbruch nach Syrien, um sich dem IS anzuschliessen und in den Jihad aufzubrechen, kommt für zurückgebliebene potentielle Nachahmer eine erhebliche propagandistische Wirkung zu.

Zudem ist darin eine aktive Werbung für die Ziele des IS zu sehen.

Offensichtlich unzutreffend ist die Auffassung des Beschwerdeführers, dass seine Abreise keine Propagandawirkung entfalten konnte, weil niemand davon erfahren habe. Nach den Feststellungen des Bundesstrafgerichts wurde der Verurteilte vier Tage vor seiner Verhaftung vor der Moschee des Islamischen Vereins An'Nur in Winterthur von allen Personen, welche die Moschee verliessen, auffällig begrüsst oder verabschiedet. Daraus lässt sich ohne weiteres schliessen, dass die Anwesenden über die bevorstehende Abreise im Bilde waren.