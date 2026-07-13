Wegen effizienterer Gebäude und mehr E-Autos hat die Schweiz 2025 weniger CO₂ ausgestossen.

Die Treibhausgasemissionen aus Brennstoffen wie Heizöl und Gas sanken um rund fünf Prozent, jene aus Treibstoffen wie Benzin und Diesel um rund ein Prozent.

Der Rückgang bei den Emissionen aus Brennstoffen betrug rund fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) mitteilte.

Die Behörde führte diese Entwicklung auf die bessere Energieeffizienz von Gebäuden sowie den vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energien beim Heizen zurück.

Legende: Regler und Leitungen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Bei den Treibstoffen nahm der CO₂-Ausstoss um rund ein Prozent ab, was vor allem an der wachsenden Elektromobilität und der Nachfrage nach Biotreibstoffen liege.

Der Bio-Anteil am gesamten Benzin- und Dieselverbrauch lag 2025 erstmals bei über 5 Prozent. Verglichen mit den Werten von 1990 lagen die Brennstoffemissionen um 46 Prozent tiefer und die Treibstoffemissionen sanken um 8 Prozent.

Netto-Null-Ziel bis 2050

2024 stiess die Schweiz insgesamt 40.1 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente aus, wie das Bafu zuvor mitgeteilt hatte. Dies entsprach einem Rückgang von 27.3 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 1990. Der Gebäudesektor reduzierte seinen Ausstoss gegenüber 1990 um 47 Prozent, die Industrie um 33 Prozent und der Verkehr um fast 10 Prozent.

Die Schweiz hat sich verpflichtet, die Menge der Treibhausgasemissionen von 1990 bis 2030 mindestens zu halbieren – bis 2050 will sie das Netto-Null-Ziel erreichen.

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