Explosionsgefahr in Dällikon ZH wegen Scheunenbrand

In Dällikon im Kanton Zürich hat eine Scheune gebrannt. Gemäss den Behörden wird in der Scheune Dünger gelagert, deshalb besteht Explosionsgefahr.

Die Bevölkerung ist aufgefordert worden, Zuhause zu bleiben und Fensterläden und Storen zu schliessen.

Die Fenster sollen jedoch wegen des Druckausgleichs offengelassen werden.

Wie es bei der Kantonspolizei Zürich kurz vor 22 Uhr auf Anfrage hiess, handelt es sich um einen Grossbrand, der Einsatz sei noch am Laufen.

Ein Sirenenalarm sei ausgelöst worden. Auch über «Alertswiss» wurde eine Warnung verschickt.

Nach Mitternacht informierte die Kantonspolizei Zürich die Medien, dass beim Brand des Betriebsgebäudes mit einem grossen Düngerlager ein hoher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden konnte, entstanden sei. Verletzt worden sei niemand.

Die Einsatzkräfte konnten aufgrund der der Explosionsgefahr nur in grosser Distanz das Feuer bekämpfen und die Löscharbeiten dauerten nach Mitternacht noch an. Auch die genaue Brandursache sei zurzeit nicht geklärt und werde durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht.

Beim Grossaufgebot waren gemäss der Kantonspolizei drei Feuerwehren sowie ein ABC-Team aus der Region, die Berufsfeuerwehr der Stadt Zürich mit Spezialisten der Chemiewehr und Messbus samt Ambulanzen, ein Rettungswagen aus der Region, eine Patrouille der Kommunalpolizei, das Forensische Institut Zürich, Spezialistinnen und Spezialisten des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Gemeindevertreter sowie ein Entsorgungsunternehmen im Einsatz.