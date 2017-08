Einige Bewohner von Bondo können teilweise zurück in ihre Häuser.

Die acht Vermissten konnten trotz intensiver Suchaktionen bis anhin nicht ausfindig gemacht werden.

Die vermissten Personen stammen aus dem Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland, aus der Steiermark in Österreich und aus dem Kanton Solothurn in der Schweiz.

Die Kantonspolizei Graubünden hat mitgeteilt, dass die ersten Bewohner zurück in ihre Häuser gehen können. Die acht Personen, die sich zum Zeitpunkt des Bergsturzes im Gebiet der Val Bondasca aufhielten, konnten immer noch nicht erreicht werden.

Am Mittwochmorgen um 9.30 Uhr stürzten vom Piz Cengalo im Val Bondasca Felsmassen ins Tal. Die Gesteinsmassen wurden als Murgang von der Bondasca talauswärts geschoben und beschädigten Maiensässe. Der Murgang näherte sich dem Dorf Bondo, wo aus sämtliche Liegenschaften, rund hundert Personen, durch die Feuerwehr, Gemeindearbeiter und die Kantonspolizei Graubünden evakuiert wurden.

Telefonische Anfragen aus der Bevölkerung von Bondo sind an 081 822 60 64 zu richten.