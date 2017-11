Die Schweiz erhalte kaum eine Gegenleistung, meint Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Brüssel-Korrespondent Oliver Washington entgegnet, die Schweiz müsse in grösserem Zusammenhang denken.

Die Schweiz unterstützt die Entwicklung der neuen EU-Mitgliedsstaaten also auch in Zukunft mit insgesamt 1,3 Milliarden Franken über zehn Jahre zur Verringerung der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten in der EU. Zumindest hat der Bundesrat dies Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei dessen Besuch in Bern zugesichert.

Doch profitieren tatsächlich beide Seiten in gleichem Masse von weiteren Schweizer Zahlungen zur wirtschaftlichen Entwicklung neuer EU-Länder? Die Antwort auf diese Frage hängt auch vom Blickwinkel ab.

Versprechen ohne Gegenleistung oder gerechte Beteiligung?

So schreibt SRF-Bundeshausredaktor Philipp Burkhard in seiner Analyse, die Schweiz erhalte im Gegenzug für die 3 Milliarden Franken von der EU kaum etwas. Die von Bundespräsidentin Doris Leuthard reklamierten Fortschritte in verschiedenen Dossiers seien bei genauerem Hinsehen nicht viel mehr als eine Normalisierung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Echte Zugeständnisse aus Brüssel blieben dagegen aus.

Manchmal lohne es sich, in grossen Zusammenhängen zu denken, entgegnet SRF-Korrespondent Oliver Washington aus Brüssel. Die Schweiz profitiere nicht nur vom EU-Binnenmarkt, sondern ebenso von Frieden, Wohlstand und Sicherheit in Europa. Zudem habe die EU durchaus verschiedene für die Schweiz dringliche Dossiers deblockiert. Bei den Differenzen um Rahmenabkommen und Europäischen Gerichtshof habe Juncker gar ein mögliches Entgegenkommen im Sinne der Schweiz signalisiert.