12:24

Sightseeing und verschwiegenes Treffen

Am Samstag liess sich der US-Aussenminister von Nationalrätin Christa Markwalder das Bundeshaus zeigen. Danach spazierte er durch die Stadt Bern.

Am Nachmittag nahm er dann an der Bilderberg-Konferenz in Montreux teil, an der auch Bundespräsident Ueli Maurer eingeladen war. Dieser hatte vor zwei Wochen US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus besucht.