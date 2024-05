Was war passiert? Das Unglück ereignete sich am 16. Dezember 2018 am Autobahnende in Zürich Wiedikon. Bei schneebedeckter Fahrbahn geriet der Reisecar des Unternehmens Flixbus morgens kurz nach vier Uhr auf der Sihhochstrasse ins Schleudern. Der Bus schlitterte an der Abfahrtsrampe vorbei und prallte am Ende des Autobahnstummels in die Betonwand.

Eine 37-jährige Frau wurde beim Aufprall aus dem Bus geschleudert, fiel mehrere Meter tief in die Sihl und ertrank dort bewusstlos. Der zweite Chauffeur, ein 61-jähriger Mann, wurde eingeklemmt und erlag zwei Wochen später im Spital seinen schweren Verletzungen. Insgesamt wurden 43 Passagiere verletzt.

Wie argumentiert die Anklage? Untersuchungen zeigen, dass der Busfahrer seine Fahrweise nicht den widrigen Strassenverhältnissen angepasst haben soll. So etwa betrug die Geschwindigkeit beim Aufprall des Busses immer noch 48 km/h. Angesichts der schneebedeckten Fahrbahn wäre eine Maximalgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern angebracht gewesen – auch wenn 60 km/h auf diesem Streckenabschnitt erlaubt wären.

1 / 4 Legende: Mitte Dezember 2018 verunglückte ein Reisecar auf der Sihlhochstrasse in Zürich schwer. Keystone/Walter Bieri 2 / 4 Legende: Zwei Personen kamen dabei ums Leben. Keystone/Walter Bieri 3 / 4 Legende: Der Bus prallte gegen die Mauer am Ende der Autobahn. Keystone/Ennio Leanza 4 / 4 Legende: Als Folge des Unfalls wurden Absperrungen installiert, um die Sicherheit zu erhöhen. Keystone/Ennio Leanza

Weiter zeigten die Untersuchungen, dass der Busfahrer viel zu spät anfing zu bremsen. Diese Kombination – zu schnelles Fahren und zu spätes Bremsen – habe dann zum verhängnisvollen, beinahe frontalen Aufprall im Autobahnstummel geführt, so die Staatsanwaltschaft.

Welche Strafe fordert die Anklage? Die Staatsanwaltschaft verlangt für den Busfahrer eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Er soll wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung, mehrfacher fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger grober Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gesprochen werden.

Was will die Verteidigung? Die Verteidigung forderte eine geringere Strafe. So sei der Buschauffeur nur wegen einfacher Verletzung von Verkehrsregeln schuldig zu sprechen und mit einer Busse zu bestrafen. Die Argumentation: Er habe den Unfall nicht vorsätzlich herbeigeführt, seine Schuld sei gering.

01:30 Video Aus dem Archiv: Schwerer Car-Unfall in Zürich Aus Tagesschau vom 16.12.2018. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

Zudem machte die Verteidigung geltend, dass der Unfall den Mann schwer mitgenommen habe. Er sei arbeitslos, leide unter einem posttraumatischen Belastungssyndrom und sei wegen Depressionen in Behandlung. Dies müsse das Gericht mildernd berücksichtigen, so die Verteidigerin. Zumal sich der Angeklagte auch immer kooperativ gezeigt habe.

Was sagt der Beschuldigte? Der Beschuldigte selbst erschien nicht vor Gericht. Er sei in einem psychisch schlechten Zustand, so die Begründung. Was passiert sei, tue ihm aber leid, sagt der 62-Jährige während der Untersuchung. Dabei machte der Mann auch Druck seitens des Unternehmens Flixbus geltend. Verspätungen hätten angeblich eine Kündigung zur Folge haben können.

Das Urteil wird am Mittwoch um 17 Uhr eröffnet.