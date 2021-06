Der Ticker startet um 15:30 Uhr

14:05 «Willkommen in der Stadt des Friedens» Die Rede Parmelins war kurz und dreisprachig. Der Bundespräsident wünschte in der «Stadt des Friedens» fruchtbare Gespräche für ihre beiden Länder, aber auch für die ganze Welt. Hier nochmal der französiche Teil. 00:48 Video Die Rede Parmelins Aus News-Clip vom 16.06.2021. abspielen

13:40 Stundenlange Gespräche In der Bibliothek der Villa geht es nun weiter. Am Anfang noch in Anwesenheit der Journalistinnen und Journalisten. Die Türen sind nun aber zu und die Gespräche haben begonnen. Ebenfalls anwesend: Die beiden Aussenminister Blinken und Lawrow. Legende: SRF

13:28 Der Gipfel beginnt Das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen hat mit einem kurzen Handschlag begonnen. Der Schweizer Präsident Guy Parmelin hatte die beiden zuvor in der «Stadt des Friedens» begrüsst und ihnen fruchtbare Gespräche gewünscht. Die drei standen zunächst nebeneinander, Parmelin in der Mitte, unter einem Vordach der Villa La Grange. Das Gipfeltreffen findet in der Bibliothek der Villa statt. Die Gespräche sollten mehrere Stunden dauern. 00:20 Video Der kurze Handschlag zwischen Putin und Biden Aus News-Clip vom 16.06.2021. abspielen

13:21 Biden eingetroffen Nun hat auch US-Präsident Joe Biden die Villa La Grange erreicht. Auch er wird von Bundespräsident Parmelin begrüsst. Legende: Screenshot RTS

13:11 Putin begrüsst Parmelin Mittlerweile ist Wladimir Putin in der Villa La Grange eingetroffen, wo er von Bundespräsident Guy Parmelin empfangen wird. Nach einem kurzen Händedruck und ein paar Begrüssungsworten, führt Parmelin Putin ins Tagungsgebäude. Kurz nach Putin soll Parmelin auch Joe Biden begrüssen, der bereits am Vortag angereist war und sich auch mit dem Bundesrat getroffen hatte. 00:36 Video Parmelin begrüsst Putin. Aus News-Clip vom 16.06.2021. abspielen

12:47 Putin auf dem Weg zu Biden Mittlerweile hat Putin das Flugzeug verlassen und in einer Limousine Platz genommen. Der russische Präsident ist nun unterwegs zur Villa La Grange, dem Ort des Gipfeltreffens mit Joe Biden. 00:33 Video Putin in Genf gelandet Aus News-Clip vom 16.06.2021. abspielen

12:35 Putin ist in Genf gelandet Der russische Präsident ist in Genf angekommen. Sein Flugzeug des Typs Iljuschin-96-300 ist um 12.27 Uhr auf dem Flughafen Genf Cointrin gelandet. Legende: Diverse Limousinen warten vor der Präsidentenmaschine am Flughafen Cointrin. RTS

12:28 Präsidentenmaschine in Genf gelandet Die erste Präsidentenmaschine des Typs Ilyushin Il-96-300 ist in Genf gelandet.

12:07 Präsidentenmaschine im Schweizer Luftraum Mittlerweile hat die mutmassliche Präsidentenmaschine den Schweizer Luftraum erreicht. Eine weitere Maschine des Typs Ilyushin Il-96-300 befindet sich derzeit über Innsbruck. Legende: Screenshot Flightradar24.com

11:51 In der Stadt bleibt es ruhig In den Genfer Strassen bleibt es wenige Stunden vor dem historischen Treffen relativ ruhig. Mit Ausnahme einiger weniger Kreuzungen blieb der Verkehr flüssig, wie ein Genfer Polizeisprecher sagt. Die Bevölkerung scheint den Anweisungen der Behörden zu folgen. Diese rieten, so weit wie möglich auf das Auto zu verzichten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen und von zu Hause aus zu arbeiten. In der Innenstadt sind der gesamte Bereich des Hafens und die Mont-Blanc-Brücke abgesperrt. Sicherheitskräfte patrouillieren zu Fuss und in Fahrzeugen – insgesamt sind gegen 4000 Polizisten, Armeeleute und sonstige Sicherheitskräfte in der Stadt. Auf dem See sind Patrouillenboote unterwegs. Ab und zu sind Sirenen zu hören, wie Videojournalisten der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichteten. Die Genfer Polizei warnte, dass es mit der Ankunft des russischen Präsidenten am Mittag zu Störungen zwischen dem Flughafen und der Villa La Grange kommen werde, einschliesslich der Autobahn. Dasselbe gilt für die Zeit nach dem Ende des Präsidententreffens voraussichtlich am Abend.

11:14 Genf auf Flaggen-Shoppingtour Natürlich darf eine standesgemässe Beflaggung an einem solchen Gipfeltreffen nicht fehlen. Der Stadt Genf fehlten dafür aber ursprünglich die russischen und amerikanischen Fahnen. Wie ein Sprecher des Sicherheitsdepartements erklärt, habe die Stadt diese eigens einkaufen müssen. So wurden bereits für den Empfang der Präsidenten am Flughafen jede Menge Fahnen benötigt. Schmuckstück ist aber die Montblanc-Brücke mitten im Stadtzentrum, die über die Rhone führt. Je zwölf russische und amerikanische Flaggen wurden dort aufgezogen, immer im Wechsel. Beide Präsidenten müssen mit ihren Wagenkolonnen über die Brücke zum Gipfelort, der Villa La Grange, fahren. Legende: Harmonisches Blau-weiss-rot: Amerikanische und russische Flaggen dekorieren derzeit die Montblanc-Brücke in Genf. Keystone

10:33 Genf im Ausnahmezustand Die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Treffen sind massiv und die Strassen teilweise menschenleer, wie die Kamerafahrt eines RTS-Journalisten zeigt:

10:20 Hightech-Geschenk für Biden An der gestrigen Medienkonferenz wollte Bundespräsident Guy Parmelin nicht verraten, was für ein Geschenk US-Präsident Biden erhält. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet: Biden erhält eine Art Hightech-Glasscheibe, die bei Lichteinstrahlung ein durch einen Algorithmus hergestelltes Porträt von Biden ausstrahlt. Entwickelt wurde die Technologie von Wissenschaftlern der ETH Lausanne.

9:50 Putin auf dem Weg nach Genf Mittlerweile hat sich der russische Präsident auf den Weg nach Genf gemacht. Die Präsidentenmaschine Iljuschin Il-96 ist am Vormittag in Sotschi gestartet und befindet sich derzeit über dem Schwarzen Meer. Der Kremlchef wird gegen 12:30 Uhr in Genf erwartet. Legende: Screenshot: flightradar24.com

9:40 Kreml erwartet lange Gespräche Der Kreml schliesst nicht aus, dass die Gespräche länger dauern könnten als zunächst geplant. Die Tagesordnung sei so komplex, dass es schwierig sei, sie in vier- bis fünfstündigen Gesprächen zusammenzufassen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow im russischen Staatsfernsehen. Peskow zufolge entscheiden allein die beiden Präsidenten, wie lange sie miteinander reden. «Die Hauptsache ist die Frage der Zweckmässigkeit.» Gemäss Peskow wird beim Treffen auch eine mögliche Rückkehr der jeweiligen Botschafter nach Moskau und Washington diskutiert. Russland hatte seinen Botschafter wegen Bidens «Killer»-Äusserung über Putin abgezogen und später den US-Botschafter im Zuge neuer «antirussischer Sanktionen» aufgefordert, in seine Heimat zurückzukehren.

8:56 Putin braucht keinen Impf-Nachweis Die Ankunft des russischen Präsidenten wird gegen 12:30 Uhr erwartet. Grundsätzlich müssen Personen, die zum Gipfel anreisen einen negativen Corona-Test oder den Nachweis einer Impfung vorlegen. Der Haken: Nur in der Schweiz, der EU oder von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassene Impfstoffe werden akzeptiert. Der russische Impfstoff Sputnik gehört nicht dazu. Putin und seine Entourage brauchen aber keine Tests vorzuweisen, für sie gilt eine Ausnahme.

8:25 USA-Russland: Beziehung mit vielen Baustellen Die Erwartungen an das Treffen sind in letzter Zeit eher geschrumpft. Dass es ähnliche Spuren hinterlassen wird wie der Genfer Gipfel von 1985, als US-Präsident Reagan und der sowjetische Staatschef Gorbatschow das Ende des Kalten Krieges einläuteten, glaubt kaum jemand. Der Ukraine-Konflikt, Russlands Umgang mit Kremlkritiker Nawanly oder verschiedene Cyberangriffe: Die Beziehungen zwischen Russland und den USA waren in den letzten Jahren von gegenseitigem Misstrauen geprägt. Lesen Sie hier die Analyse unseres Auslandkorrespondenten Sebastian Ramspeck: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Biden und Putin in Genf Zwei Weltbilder, die nicht zusammenpassen 16.06.2021 Mit Video

7:55 Detaillierter Zeitplan Das Weisse Haus hat nun den detaillierten Tagesplan von US-Präsident Biden veröffentlicht. Um 13:10 Uhr wird Biden von Bundespräsident Guy Parmelin begrüsst. Um 13:25 Uhr findet ein gemeinsamer Fototermin mit Putin statt. Danach beginnt das eigentliche Treffen; zunächst im kleineren Kreis, ab 15 Uhr dann mit grösseren Teams. Geplant ist zudem, dass Biden wie Putin nach dem vier- bis fünfstündigen Meeting vor die Presse treten werden.