Mehrfahrtenkarten zum Abstempeln für Zug, Bus und Tram soll es künftig nur noch digital und nicht mehr als Papierbillette geben.

Damit verschwinden auf Ende 2025 auch die orangefarbenen Billettentwerter für den öffentlichen Verkehr.

Grund dafür ist laut der Alliance Swisspass der zunehmende Kauf von elektronischen Fahrausweisen.

Öffentliche Transportunternehmen müssen per Ende 2025 keine Billett-Entwerter mehr zur Verfügung stellen. Der Branchenverband Alliance Swisspass bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht des Konsumentenmagazins «K-Tipp».

Bereits heute gebe es in einigen Verkehrsverbünden in der Westschweiz keine Entwertungskarten mehr, schreibt Alliance Swisspass. Viele der orangen Automaten in Bahnhöfen und Bussen zum Stempeln und Entwerten von Billetten und Mehrfahrtenkarten hätten ihr Lebensende erreicht und müssten ersetzt werden, was zu hohen Investitionen führe.

Legende: Bevor man einsteigt, stempelt man die Mehrfahrtenkarte mit ihren sechs Feldern an den orangefarbenen Billettentwertern ab. Nun verschwinden mit den Mehrfahrtenkarten auch die Geräte. KEYSTONE / Martin Ruetschi

Der «K-Tipp» schreibt, Mehrfahrtenkarten und Multitageskarten seien bei den Kunden und Kundinnen des öffentlichen Verkehrs (öV) nach wie vor sehr beliebt. Im vergangenen Jahr seien über 6.3 Millionen Stempelkarten verkauft worden. Für Alliance Swisspass ist dies aber gemessen an der Gesamtzahl der Billetts trotzdem wenig.

Ärger und Aufregung zu erwarten

Die geplante Abschaffung der Mehrfahrtenbillette bringe viele Reisende in Schwierigkeiten, schreibt das Konsumentenmagazin. Primarschulkinder könnten ohne Smartphone kein digitales Billett kaufen. Betroffen seien auch Personen, die sich kein Smartphone leisten könnten oder wollten oder keine Kreditkarte hätten, wird das Hilfswerk Caritas vom «K-Tipp» zitiert.

Alliance Swisspass hat bereits Ende 2021 beschlossen, die Entwerterpflicht im öV aufzuheben. Die Transportunternehmen prüften seit längerem Nachfolgelösungen, schreibt Alliance Swisspass weiter. Dabei würden auch die Bedürfnisse wie etwa alleinreisende Kinder oder Menschen ohne Smartphone berücksichtigt.

Audio Aus dem Archiv: Verkürzte Gültigkeit von Mehrfahrtenkarten 04:09 min, aus Espresso vom 17.02.2023. Bild: ZVG abspielen. Laufzeit 4 Minuten 9 Sekunden.

Bereits im Dezember 2021 ist bei allen Mehrfahrtenkarten die Gültigkeitsdauer von drei auf nur noch ein Jahr gekürzt worden. Wie «Espresso» berichtete, kann man sich nicht benutzte Fahrten erstatten lassen, bezahle aber einen Selbstbehalt von zehn Franken.

Auch Preisüberwacher Stefan Meierhans sagte damals, er beobachte die Entwicklung bei der Digitalisierung des Billettverkaufs. Digitale Billette würden Kosten sparen, weil der öV weniger Billettautomaten und Schalter benötige. Aber dann müssten Kunden beim Billettpreis profitieren können.