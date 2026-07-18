Vor dem Gotthard-Nordportal in Richtung Süden hat sich kurz nach 13 Uhr der Verkehr auf einer Länge von 18 Kilometern gestaut.

Zwischen Altdorf und Göschenen müssen Reisende bis zu drei Stunden im Stau warten.

Die aktuellen Verkehrsinformationen finden Sie auf srf.ch/verkehr.

Der Verkehr staut sich auf mehreren Abschnitten. Die Länge des Staus nimmt zu. Der Touring Club Schweiz (TCS) empfiehlt als Alternative die A13 via San-Bernardino-Tunnel, die A9 via Simplon oder Grosser St. Bernhard sowie den Autoverlad Lötschberg. Am Morgen war der Stau zwischenzeitlich gar auf 20 Kilometer angewachsen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Die Autokolonne in Silenen UR. Bildquelle: SRF/BRK News. 1 / 2 Legende: Die Autokolonne in Silenen UR SRF/BRK News

Bild 2 von 2. Reisende vor dem Gotthard-Nordportal müssen sich in Geduld üben. Bildquelle: SRF/BRK News. 2 / 2 Legende: Reisende vor dem Gotthard-Nordportal müssen sich in Geduld üben. SRF/BRK News Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wegen der Sommerferien dürfte es derzeit vor dem Gotthard-Nordportal Richtung Süden häufig zu Staus kommen. Gerade auch, weil viele Reisende aus Deutschland und den Niederlanden durch die Schweiz fahren. An den Wochenenden sowie bei Ferienwechseln und Feiertagen ist es laut dem TCS gut möglich, dass die Staulänge auf den Hauptachsen mehr als zehn Kilometer betragen wird.