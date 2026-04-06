Der Rückreiseverkehr Richtung Norden führt zu einem langen Stau vor dem Südportal des Gotthards. Auch südwärts reihen sich die Autos ein.

Ebenfalls stark belastet ist die als Ausweichroute empfohlene San-Bernardino-Achse (A13).

Der Höhepunkt des diesjährigen Osterstaus am Gotthard war am Karfreitagnachmittag – Reisende warteten dreieinhalb Stunden.

Um 19 Uhr stauten sich die Fahrzeuge Richtung Norden in der Leventina auf einer Länge von zehn Kilometern. Reisende brauchten damit für den betreffenden Abschnitt der Autobahn A2 1 Stunde und 45 Minuten mehr, teilte viasuisse mit.

Geduld brauchen die Reisenden auch in der Gegenrichtung. Der Verkehr in Richtung Süden staut sich zwischen Erstfeld und Göschenen im Kanton Uri auf drei Kilometern Länge. Der Zeitverlust beträgt noch 30 Minuten.

Am Montagnachmittag war der Tunnel kurzzeitig auch in beiden Richtungen gesperrt wegen eines Pannenfahrzeugs.

Viel Verkehr auf der San-Bernardino-Achse

Auch die als Ausweichroute empfohlene San-Bernardino-Achse (A13) ist derzeit stark frequentiert. In mehreren Abschnitten kommt es zu Staus und zähfliessendem Verkehr. In Richtung Norden, zwischen Lostallo und Mesocco-Süd beträgt der Zeitverlust zwei Stunden.

Legende: Blick auf die Autobahn bei Rothenbrunnen GR. brknews

Bis zu 21 Kilometer am Freitag

Seinen Höhepunkt hatte der Oster-Stau am Gotthard am Karfreitagnachmittag erreicht, als die Kolonne in Fahrtrichtung Süden auf 21 Kilometer anwuchs. Dies entsprach laut TCS einer Wartezeit von bis zu drei Stunden und 30 Minuten.

Bereits am Gründonnerstag hatten Reisende in den Süden Geduld gebraucht: Der Stau am Gotthard hatte um 14:20 Uhr seinen Höhepunkt von 15 Kilometern erreicht und ging danach bis 18:10 Uhr wieder auf 13 Kilometer zurück. Auch am Samstag und Sonntag gab es zeitweise Stau vor den beiden Tunnelportalen, allerdings in geringerem Ausmass.