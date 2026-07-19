Feuer im Dachstock des Hotels Continental Park in Luzern

Im Hotel Continental Park im Stadtzentrum von Luzern in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Laut der Feuerwehr Luzern wurde niemand verletzt.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung und eine mächtige Rauchsäule war über dem Hotel zu sehen.

Der Brand wurde bis zum späten Abend von einem Grossaufgebot der Feuerwehr bekämpft und war gegen 23 Uhr unter Kontrolle.

Die Stadtfeuerwehr war um 19:39 Uhr alarmiert worden und rückte mit einem Grossaufgebot aus. Feuerwehroffizier Marcel Sprenger sagte dem Regionaljournal Zentralschweiz, dass alle Gäste aus dem Hotel evakuiert worden seien. Es gebe keine Verletzten.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Dicker Qualm war um 20:20 Uhr im Quartier in Bahnhofsnähe zu sehen. Bildquelle: SRF Augenzeugin Celine Stäuble. 1 / 2 Legende: Dicker Qualm war um 20:20 Uhr im Quartier in Bahnhofsnähe zu sehen. SRF Augenzeugin Celine Stäuble

Bild 2 von 2. Feuerwehrleute bekämpfen einen Brand im Dachstock des Hotels Continental Park im Stadtzentum von Luzern nahe beim Bahnhof. Bildquelle: KEYSTONE / Andreas Becker. 2 / 2 Legende: Feuerwehrleute bekämpfen einen Brand im Dachstock des Hotels Continental Park im Stadtzentum von Luzern nahe beim Bahnhof. KEYSTONE / Andreas Becker Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das Feuer werde noch bekämpft, sagte Spengler weiter. Bei der Ankunft der Feuerwehr sei das Quartier stark verraucht gewesen. Erste Einsatzkräfte hätten dann in einem oberen Geschoss einen Brand festgestellt.

Im Einsatz standen 120 Personen der Feuerwehr Luzern. Sie wurden unterstützt von der Feuerwehr Emmen und Atemschutzkräften der Feuerwehr Kriens.