Grossbrand zerstört Sägerei und Wohnhaus in Neu St. Johann (SG)

Ein Grossbrand hat in Neu St. Johann (SG) am frühen Freitagmorgen ein Sägereigebäude und ein angebautes Wohnhaus zerstört.

Die Brandursache ist noch unbekannt.

Laut Polizeiangaben wurde niemand verletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr sei die Sägerei in Vollbrand gestanden. Das an die Sägerei angebaute Wohnhaus geriet laut Polizeiangaben ebenfalls in Vollbrand. Die beiden Bewohnenden, eine 51-jährige Frau und ein 69-jähriger Mann, hatten kurz nach Meldungseingang bereits aus dem Gebäude evakuiert werden können, wie die Polizei berichtete. Sie seien unverletzt geblieben.

Im Einsatz seien insgesamt rund 110 Angehörige von vier Feuerwehren gestanden, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie mehrere Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei sei von der Staatsanwaltschaft mit der Ermittlung der Brandursache betraut worden.