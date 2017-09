Am 8. September 2016 stürzt ein Super Puma am Gotthardpass ab und gerät in Brand. Die beiden Piloten sterben, der Flughelfer wird verletzt.



Einen Monat zuvor zerschellt im Gebiet des Sustenpasses ein F/A-18-Kampfjet. Der Pilot wird tot geborgen. Der Flugverkehrsleiter hatte eine zu tiefe

Flughöhe angeordnet.





Am 9. Juni stürzt F5-Tiger-Kampfflugzeug der Patrouille Suisse bei einem Training vor einer Flugshow in den Niederlanden ab. Der Pilot kann sich mit dem

Schleudersitz retten.



Auch mit dem PC-7 ist es in der Vergangenheit zu mehreren Zwischenfällen gekommen. Zuletzt an der Ski WM in St. Moritz. Ein Flugzeug der PC-7-Fliegerstaffel zertrennt das Zugseil einer Seilbahnkamera. Die Kamera fällt in den Zielraum und landet im Schnee. Verletzt wird niemand.