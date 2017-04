Wahlen in der Waadt

Die Waadtländer Bevölkerung wählt am Sonntag eine neue Regierung und ein neues Parlament. Die Wahl wird auch zum Test für die SVP, die in der Westschweiz zuletzt herbe Verluste eingefahren hat.

Seit Dezember 2011 verfügen die SP und die Grünen über die Mehrheit in der siebenköpfigen Waadtländer Kantonsregierung. Die SP hat drei Sitze, die Grünen haben einen. Die drei anderen Sitze besetzt die FDP, die traditionell stärkste Partei im Kanton Waadt.

Erfolgreicher «compromis dynamique»

In der vergangenen Legislatur arbeiteten die beiden Lager gut zusammen. Vor allem die beiden starken Männer der Kantonsexekutive, SP-Regierungspräsident Pierre-Yves Maillard und FDP-Finanzdirektor Pascal Broulis, waren erfolgreich.

Mit dem viel beschworenen Slogan «compromis dynamique» brachten sie beispielsweise eine kantonale Umsetzungsvorlage zur Unternehmenssteuerreform III mit grosser Mehrheit an der Urne durch.

Die Kompromissfähigkeit sorgte für einen eher flauen Wahlkampf, auch weil sechs der sieben bisherigen Regierungsmitglieder erneut antreten und auf gegenseitige Attacken verzichten.

Bei der FDP kandidieren neben Finanzminister Broulis auch Philippe Leuba und Jacqueline de Quattro für eine weitere Legislatur, bei der SP tritt neben Maillard Regierungsrätin Nuria Gorrite erneut an. Für die Grünen stellt sich Béatrice Métraux der Wiederwahl.

Amarelle und Nicolet im Mittelpunkt

Neu ins Rennen steigt für die SP die Nationalrätin Cesla Amarelle. Sie will den Sitz von Bildungsdirektorin Anne-Catherine Lyon erben. Die SP hatte ihre eigene Staatsrätin zu einem Verzicht gedrängt. Amarelle wird vom Waadtländer SVP-Nationalrat Jacques Nicolet angegriffen.

Der Landwirt aus Lignerolle (VD) verkörpert den alten Schlag der Waadtländer SVP. Er will mit gemässigten Positionen punkten. Für seine Wahl spricht die gemeinsame Liste mit den drei erneut antretenden FDP-Staatsräten. Wenig Freude lösten denn auch die Worte Nicolets bezüglich der französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen beim Partner FDP aus: Er wage zu hoffen, dass Marine Le Pen möglichst weit komme, so Nicolet.

Ob die Mehrheit in der Regierung kippen wird, ist offen. Dafür brauche es mehrere Faktoren, sagt Oscar Mazzoleni, Politologe an der Universität Lausanne. Er sieht die FDP-Wähler in der Schlüsselrolle bei dieser Wahl.

Wenig spricht für Wende

Angesichts der erfolgreichen Kompromisspolitik der aktuellen Regierung und der guten Finanzlage des Kantons spreche seiner Meinung nach wenig für eine Wende, sagte Mazzoleni.

Auch der Ausschluss von Claude-Alain Voiblet aus der kantonalen SVP könne das Resultat beeinflussen, meint Mazzoleni. Bei internen Konflikten bestehe die Gefahr, dass weniger Wähler mobilisiert würden.

Kantonsparlament in bürgerlicher Hand

Neben den acht Kandidaten der grossen Parteien treten weitere sieben an, denen aber nur wenig Chancen eingeräumt werden. Sowohl die Linksaussen-Parteien sowie die ungeeint antretende Mitte präsentieren je drei Kandidaten. Angesichts der insgesamt 15 Kandidierenden für die Regierung dürfte es am 21. Mai zu einem zweiten Wahlgang kommen.

Die Waadtländerinnen und Waadtländer wählen am 30. April neben der Kantonsregierung auch das 150-köpfige Kantonsparlament neu. Bislang hatten die Bürgerlichen mit 74 Sitzen die Mehrheit, die Linksparteien kommen auf 64 Mitglieder. Den Ausschlag bei Entscheiden gibt häufig die Mitte, die über zwölf Mandate verfügt.