Die Altersreform 2020 hat es erst gerade durch das Parlament geschafft, da planen bürgerliche Politiker bereits die nächste Reform. Wie die «NZZ am Sonntag» schreibt, wollen sich namhafte Politiker von CVP, BDP und GLP unter anderem Gedanken zum Rentenalter machen. «Wir müssen die Altersvorsorge nachhaltig an die demografischen Realitäten anpassen», zitiert die Zeitung CVP-Nationalrätin Ruth Humbel. Sie will für die Rentenreform 2030 über die Erhöhung des Rentenalters diskutieren.

Das Thema ist im Parlament bereits für eine neuerliche Debatte aufgegleist: Von CVP-Ständerat Peter Hegglin ist ein Vorstoss hängig, der das Rentenalter an die Lebenserwartung anbinden will. Heisst: Je länger wir leben, desto länger sollen wir auch arbeiten.

Archiv: Rentenreform kommt vors Volk

Keine Seite glücklich

Einfach wird es die Altersvorsorge 2020 nicht haben: Kurz nachdem das Parlament über die Vorlage entschieden hatte, stellten sich die Präsidenten von FDP und SVP schon gegen das Geschäft: Sie wollen im Abstimmungskampf die Nein-Parole ausrufen.

Und auch das linke Lager ist gespalten: Die Gewerkschaften haben sich nur schweren Herzens für die Vorlage ausgesprochen. Sowohl der VPOD als auch die Delegierten der Unia äussern Kritik an der Reform, insbesondere an der Erhöhung des Rentenalters für Frauen.

Vonseiten der SP sieht man Handlungsbedarf: Wie die «SonntagsZeitung» schreibt, will SP-Präsident Christian Levrat eine Urabstimmung über die Rentenreform durchführen. Levrat will, dass so die ganze Partei geschlossen hinter die Vorlage ihres eigenen Bundesrates stehen kann. Die letzte solche Urabstimmung gab es vor 20 Jahren, auch zu einer AHV-Reform – damals waren die Sozialdemokraten erfolgreich.