Die Bundeskanzlei hat das offizielle Bundesratsfoto 2018 publiziert. Es ist erstmals als animiertes Bild für Online-Medien gestaltet.

«Bundesart – Das kunstvolle Bundesratsfoto» heisst das Konzept, für das sich Bundespräsident Alain Berset entschieden hat.

Zusatzinhalt überspringen «Tagesschau» um 13:00 Uhr Mehr zum Thema in der «Tagesschau» am Mittag um 13:00 Uhr.

Für das Bunderatsfoto 2018 haben sich zwei Freiburger Kulturschaffende zusammen getan: Der Fotograf Stéphane Schmutz alias Stemutz und der Künstler Michel Cotting alias Michel FR. Das Konzept heisst «Bundesart – Das kunstvolle Bundesratsfoto».

Die sieben Bundesratsmitglieder und der Bundeskanzler stehen vor einem Bild mit Schweizer Sujets, die mit einem Augenzwinkern gezeichnet sind.

Ein Foto für jedermann

«Ziel ist es, die grosse Vielfalt der kleinen Schweiz auf kunstvolle Art aufzuzeigen», erklärt Stéphane Schmutz sein Konzept. Michel Cotting hat die einzelnen Sujets von Hand gezeichnet und am Computer zusammenkomponiert.

Das offizielle Bundesratsfoto wurde in einer Auflage von 55‘000 Exemplaren gedruckt. Ab 3. Januar liegt es in analoger Form an den Logen des Bundeshauses auf. Das Foto kann auch auf der Seite des Bundesrates heruntergeladen und bestellt werden.