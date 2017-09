Niederlage für Zürcher Kindergärtnerinnen im Lohnkampf 0:34 min, aus Tagesschau am Mittag vom 19.9.2017

Das Bundesgericht hat im Rahmen einer öffentlichen Beratung entschieden, dass die Löhne der Zürcher Kindergärtnerinnen nicht diskriminierend sind.

Es hat die Beschwerde von drei Kindergärtnerinnen, dem Verband Kindergarten Zürich (VKZ), dem Schweizerischen Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) und dem Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband mit drei zu zwei Stimmen abgewiesen.

Seit der Integration des Kindergartens in die Volksschule im Januar 2008 würden Frauen auf Kindergartenstufe auf Grund ihres Geschlechts diskriminiert entlöhnt werden, so die Klagenden. Deshalb beantragten sie, dass Kindergärtnerinnen eine Lohnnachzahlung und in Zukunft 15 Prozent mehr Lohn enthalten.

Weniger Lektionen – weniger Lohn

Das Gericht argumentierte, dass die Beschwerdeführenden keinen Beruf aufgeführt hätten, bei dem der Lohn trotz der gleichen Ausbildung (Bachelor der Fachhochschule) höher sei.

Den Grund, dass die Lehrpersonen der Kindergartenstufe nur 87 Prozent der Besoldung der Lohnstufe 18 erhalten, betrachten sie als sachlich begründet. Aufgrund der pädagogisch bestimmten geringeren Anzahl an Lektionen, beinhalte ein Vollpensum weniger Wochenarbeitsstunden.