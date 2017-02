Nach mehrmaligem Verschieben haben die EU-Staaten den Bericht über ihre Beziehung zur Schweiz verabschiedet – ohne Diskussion. Neben Lob etwa für das Schweizer Engagement in der Flüchtlingskrise listen die EU-Staaten mehrere Baustellen in der Beziehung EU-Schweiz auf.

Dazu gehört neben der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) auch das Kroatien-Protokoll – die Ausdehnung der auf das jüngste EU-Land. Zwar konnte dank der gefundenen Lösung für die MEI auch das Kroatien-Protokoll ratifiziert werden – jedoch rund zweieinhalb Jahre verspätet.

Sinngemäss fordern die EU-Staaten in ihrem Bericht nun die Schweiz dazu auf, die Übergangsfristen für Kroatien neu zu überdenken. Damit zielen sie auf die von der Schweiz wie bei anderen Ländern zuvor auch schon ausgehandelten Übergangsfristen mit Kontingenten und Ventilklausel.

Bei der MEI wiederholten die EU-Staaten, was sie bereits im letzten Dezember gesagt hatten: Deren Umsetzung werde man genau beobachten. Denn letzte Details müssen noch in Verordnungen geregelt werden, in Recht setzende Erlasse auf unterster Stufe.

Auch das institutionelle Rahmenabkommen ist ein Thema. Die EU nehme zur Kenntnis, dass die Schweiz auf dem bilateralen Weg weiter fahren möchte, heisst es im Bericht. Doch für weitere Abkommen, «dank denen die Schweiz am EU-Binnenmarkt teilnehmen kann», brauche es ein Rahmenabkommen. Mit einem solchen Abkommen, über das seit 2014 verhandelt wird, soll der Zugang der Schweiz zum europäischen Binnenmarkt neu geregelt werden.