Grosse Enttäuschung bei Maudet

Der unterlegene Kandidat Pierre Maudet äussert sich vor dem SRF-Mikrofon: «Die Enttäuschung ist so gross wie mein Engagement in diesem Wahlkampf», sagt er. Also sehr gross, ist der Genfer doch im Vorfeld der Wahl durch die ganze Schweiz getingelt, um Werbung für sich zu machen. Mitten im Interview läuft der neue Bundesrat Cassis vorbei, Maudet unterspricht das Gespräch und umarmt den Tessiner innig.