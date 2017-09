Wie die Bundesratswahl abläuft

Bundesräte werden von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt – das ist bekannt. Doch wie geht das mit den Wahlgängen? Was bedeutet in diesem Zusammenhang ein absolutes Mehr? Wer darf überhaupt gewählt werden? In unserem Übersichtsartikel erfahren Sie das Wichtigste zum Wahlverfahren.