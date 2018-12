15:41

Das war der Liveticker zur Bundesratswahl

Hiermit schliessen wir den Liveticker zu einer wahrlich historischen Bundesratsahl in Bern. Viola Amherd (CVP) und Karin Keller-Sutter (FDP) sind neu in den Bundesrat gewählt worden – beide mit deutlicher Mehrheit im ersten Wahlgang. Wir bedanken uns für ihr Interesse an unserem Liveticker und wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag.